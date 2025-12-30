為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    探索未知、激發好奇心 宜蘭三星主題式「為什麼啟發公園」啟用

    2025/12/30 17:59 記者江志雄／宜蘭報導
    三星鄉「為什麼啟發公園」今天啟用。（三星鄉公所提供）

    三星鄉「為什麼啟發公園」今天啟用。（三星鄉公所提供）

    宜蘭縣三星鄉全新主題公園「為什麼啟發公園」今天（30日）啟用，邀請三星國中學生挑戰「十萬個為什麼」經典考題，園區設置模擬天文現象的「月亮模型」等設施，讓每位到訪者在玩樂中學習，希望營造成親子遊憩的新亮點。

    「十萬個為什麼」是一套頗具特色的科普讀物，內容涵蓋自然、科學、生活領域，以解答兒童對世界好奇心而聞名。三星鄉公所斥資300萬元，在三星鄉綜合運動場場區打造「為什麼啟發公園」，設計理念緊扣「十萬個為什麼」核心精神，激發到訪者的好奇心。

    三星鄉長李志鏞主持「為什麼啟發公園」啟用儀式，直指公園不僅是運動休憩場所，也可以是環境教育空間，期盼「為什麼啟發公園」提供孩子們在安全環境中盡情探索，滿足他們的好奇心。

    園區設置多項設施，例如模擬天文現象的「月亮模型」、扭曲變形的「哈哈魔法屋」、挑戰體能的「腳踏動力發電」，另外，園內強化無障礙動線，日後續推寵物友善專區計畫，進一步活化公園空間，讓飼主與毛孩共享安全、舒適的環境。

    「為什麼啟發公園」園區遊憩設施，盼能激發到訪者的好奇心。（三星鄉公所提供）

    「為什麼啟發公園」園區遊憩設施，盼能激發到訪者的好奇心。（三星鄉公所提供）

    三星鄉「為什麼啟發公園」設計理念緊扣「十萬個為什麼」科普讀物的核心精神。（三星鄉公所提供）

    三星鄉「為什麼啟發公園」設計理念緊扣「十萬個為什麼」科普讀物的核心精神。（三星鄉公所提供）

