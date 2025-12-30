禁廚餘養豬衝擊社區 保全公會籲改補助大型廚餘機

張達錩表示，全市約有1萬個社區住宅，建議市府應補助社區購買大型廚餘機，輔導管委會共同處理廚餘。（記者蔡淑媛攝）

中央明年元旦起禁止家戶廚餘養豬，家戶廚餘每日產生180萬噸，盧秀燕今宣佈將補助1萬戶購買家用廚餘機處理廚餘，每戶補助5千元，對此，中華民國保全公會理事長張達錩在全國保全日受訪表示，台中市有約有1萬棟社區，建議應補助社區購買大型廚餘機，輔導管委會共同處理廚餘，才能有效解決問題。

張達錩指出，因應新廚餘政策，全市約有1萬棟社區，保全物業協助社區管理與保全，統計發現幾乎每年都被清除業者漲價，漲幅從3000到1萬元不等，最多被漲8000、1萬元，有些已經談好漲3000元能照常收運，隔沒幾天就說不划算，不收廚餘了，現在超過半數的社區都面臨廚餘沒人收的困境。

張達錩指出，全市約1萬棟社區集合住宅，廚餘都是集合處理，「怎麼會一戶戶買」，現在要各戶自行買廚餘機處理，處理空間和後續放置都是問題，建議輔導社區委員會，輔助購買大型廚餘，社區廚餘一起處理才是上策，不過大型廚餘機，動軏數10萬到百萬，考驗市府決策能力。

今天全國保全日，全台有30萬名保全（台中市有3萬多人）、700家業者，張達錩說，全台保全有系統地將龐大且分布廣泛的第一線人力納入民防體系，他們對服務場域的高度熟悉，國內保全發揮穩定的力量，能迅速完成通報、疏散與簡易救護等關鍵任務，成為連接現場與專業救援單位的重要節點。

尤其在中共今天軍演，國人發揮國防與民防的重要性，30萬名保大軍在各種案場服務，形成一支規模龐大，且常態分布於社區、建築、公共與私人設施的一線人力，保全在全國捷軍及高鐵也都發揮保安的重要角色。

保全公會今天表揚保全或總幹事10年來協警破案有功共348件，今年新增達81件，展現保全業與警方緊密合作，台積電今年更首次更提報20名保全受獎，負責廠區稽查，成功查獲機密文件外流，展現保全專業守護。

張達錩說，政府積極推動由軍、警、憲、特退役人員組成的「第五級保全」，這群通過3000公尺體能訓練的菁英，已進駐水、電廠等關鍵基礎設施，確保國安滴水不漏。

張達錩說，保全產業也面臨2成人力短缺問題，保全也結合AI科技，除了近身保安，也設有遠端中心監視及監控，即時報警與派員到現場。

全國保全日，張達錩表示，保全發揮民防穩定的力量，能迅速完成通報、疏散與簡易救護等關鍵任務。（記者蔡淑媛攝）

