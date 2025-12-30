為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦新制!桃市捕蜂捉蛇委外專業廠商 1999專線24小時受理

    2025/12/30 17:38 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市捕蜂捉蛇業務，元旦起將委外由專業廠商辦理。（農業局）

    桃園市捕蜂捉蛇業務，元旦起將委外由專業廠商辦理。（農業局）

    桃園市每年捕蜂捉蛇案件近萬件，明年元旦起將委外由專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務，119將不再受理捕蜂捉蛇勤務。

    桃市府農業局表示，2015年10月起成立捕蜂捉蛇大隊，由義消專責執行蜂蛇勤務，成立以來總計處理逾10萬件蜂蛇案件，平均每年9700餘件，旺季1日處理量甚至達50案，捕蜂捉蛇業務屬農政工作，桃園市是六都唯一尚未委外執行地區，為因應中央政策趨勢，明年元旦起，桃園市捕蜂捉蛇業務將正式委由專業廠商辦理。

    農業局表示，捕蜂捉蛇工作具危險性及挑戰性，且需具備捕捉技巧及辨認不同種類動物的專業知識，全台僅有桃園及嘉義尚未委外執行捕蜂捉蛇任務，桃園市義消捕蜂捉蛇大隊每日上午8點至晚上10點值勤，其餘時段則由消防局接手，為不占用消防資源，捕蜂捉蛇回歸農政，且經農業局施行過敏原檢測，現行捕蜂捉蛇大隊隊員有半數具蜂毒過敏體質，人力不敷執行量能，加上中央政策等多方考量，農業局以公開招標方式委託專業廠商辦理捕蜂捉蛇任務。

    農業局呼籲，民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時皆可撥打1999專線通報，農業局委外廠商將儘速到場處理，原119專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播