台東跨年倒數》范曉萱超低調 75吋大電視吸走目光

75吋大電視引人注目。（記者劉人瑋攝）

台東跨年活動只剩一天，由於這次請來許多超強陣容，如「阿妹」張惠妹、A-Lin等，眾多大咖明星已陸續抵達彩排，其中范曉萱今天中午搭機抵達，只是當下剛好有民眾以空運送來2台大電視，電視在機場大廳被推行的突兀畫面，讓全臉包覆的范曉萱在眾愈眼底下悄然而過，台東歌迷錯失合照機會大嘆「因小失大」。

2026臺東跨年晚會「東！帶我走」將於12月31日在台東市國際地標登場，不僅傳出張惠妹男友Sam的酒吧已進入試營運階段，不少明星也已就定位，今接近中午時，大批台東民眾前往搭乘首班直航馬來西亞的班機，但在等待時，先是迎來台北南下台東的乘客，只是正好有工作人員同時推動2台75吋大電視，所有人包括縣府人員目光都被吸引。

請繼續往下閱讀...

當所有人看得饒有趣味時，突有群人從大電視旁錯身而過，其中頭髮染綠的女性戴著口罩、大眼鏡與帽子，明顯看到的就只有她的綠髮，女子則是等待團員到場後即步出機場。

直到團員看到縣府放置的海報，向一旁民眾笑道:「看著自己在海報上的感覺真奇怪」並取出手機拍照，這時的民眾還望著大電視離去，不經心回答:「這就是范曉萱的樂團」。直到對方離去後才回想起當時所言，這時才看清，原來當時搭話的就是當事人，而與自己錯身而過的就是范曉萱。

由於事先並不知明星群到場，但許多民眾認出後又不好意思上前「捕捉野生范曉萱」，而一行人又立即上車離去，讓民眾不禁扼腕「對她的印象還停留在自己年輕時的模樣，可惜了，沒事看什麼亂七八糟的東西，錯失合照機會」、「就默默祝她表演順利」。

眾人醒悟後驚覺「那就是范曉萱（前中）！我們錯過了！」卻沒人敢再上前合照。（記者劉人瑋攝）

團員拍下自己在海報上的樣子。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法