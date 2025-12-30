機車車禍佔6成 屏縣鎖定3大高風險族群推精準交安措施

屏東縣政府推動數位治理與創新宣導有成，30日發表AI輔助創作的交通安全宣導MV《信仰領路 護民安行》，歌曲可拉近和年輕族群的距離。（屏東縣警局提供）

屏東縣交通事故統計顯示，今年全縣交通事故2萬7716件中，機車族佔約6成、65歲以上高齡者也有約3成，而18至22歲交通事故7073件釀10死，縣府因此針對高齡者、機車族、大學生等三大高風險族群，展開跨域宣導，並精準推動交通安全措施，盼能降低事故發生，打造更安全、安心的屏東交通環境。

屏東縣府警察局交通隊統計，屏縣今（2025）年1月1日至12月29日交通事故共2萬7716件，造成111人死亡、2萬759人受傷；分析族群，18歲至22歲事故件數7073件，釀10死、4310人受傷；機車族約佔總體事故6成、機車事故死亡數約佔總死亡數7成；高齡者件數約佔3成、高齡者死亡數約佔總死亡數5成。肇因以未保持安全距離最多，其次恍神分心駕駛、左轉彎未依規定。

為加強交通安全宣導，屏東縣政府警察局今（30）日舉辦「跨域共創・屏安同行」交通安全共同宣誓暨行動啟動大會，由警察局整合交通旅遊處、教育處、民政處及監理站等局處資源，並串聯產業界、大專校院及宗教團體參與，會中首播AI輔助創作的交通安全宣導MV《信仰領路 護民安行》。

屏東縣長周春米指出，縣府每次道安會報均以數據為本，深入檢討事故肇因，統計顯示以機車事故、自撞事故及高齡者因服藥或精神不濟所致的事故比例偏高，縣府將路口改善、道路條件優化及高風險族群防制作為重點管控項目，持續滾動檢討精進，務求從源頭降低事故發生風險。

屏縣警察局長甘炎民表示，將持續以情境管理方式，將交通安全觀念融入信仰、校園與日常消費場域，並於各合作據點設置QR Code宣導海報，民眾可掃碼觀看影片、填答問卷及參與抽獎，也將透過長期回饋與數據追蹤系統，滾動修正政策，讓治理更貼近民意，讓民眾對成效更有感。

屏東縣政府串聯產業界、大專校院及宗教團體，共同推動「屏安護民」交通治理行動。（記者羅欣貞攝）

加強交通安全宣導，屏東縣政府警察局30日舉辦「跨域共創・屏安同行」交通安全共同宣誓暨行動啟動大會。（記者羅欣貞攝）

