    生活

    桃園敬老愛心卡搭台鐵補助加碼 明年元旦起每趟提高至70點

    2025/12/30 17:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府明年元旦起調整敬老愛心卡搭乘台鐵每趟次補助上限，由現行30點提高至70點。（桃市府交通局提供）

    桃市府明年元旦起調整敬老愛心卡搭乘台鐵每趟次補助上限，由現行30點提高至70點。（桃市府交通局提供）

    桃市府明年元旦起調整敬老愛心卡搭乘台鐵每趟次補助上限，由現行30點提高至70點，桃市府表示，配合台鐵票價調整，此次加碼補助，能有效涵蓋多數短途乘車費用，讓長輩在北北基桃竹生活圈往返通行時，享有更實質的優惠與便利。

    交通局表示，此次調整主因是台鐵自今年6月23日起調漲票價，原先每趟次30點的補助額度已不足以支付多數熱門區間的票價，例如桃園往返台北、中壢往返台北的敬老票價，調漲後均已超過30元，差額需由民眾自行付費，交通局為此進行規劃，且台鐵系統也已配合修改完成，將於明年元旦實施新制，以符合市民實際乘車需求。

    交通局長張新福表示，經評估桃園市年長者與身心障礙朋友的乘車習慣，以桃園市為起訖的民眾有超過9成都是往來台北至新竹區間，將上限調整至70點，已可涵蓋桃園境內最南端新富站往返台北站，或最北端桃園站往返新竹站的單程票價，雖然每趟次補助提高，但每月補助總點數仍維持800點（復興區1,000點）不變，也提醒使用敬老愛心卡搭乘台鐵時，起訖站其中1站須位於桃園市境內車站，才可享受點數補助。

