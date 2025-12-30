來北市動物之家打卡或認養動物 就送超萌貓狗2026年桌曆

即日起到台北市動物之家參觀打卡或認養動物，都可獲得2026年可愛貓狗桌曆1份，數量有限，送完為止。（北市動保處提供）

北市動保處希望讓民眾了解台北市動物之家的毛孩，同時宣導動物保護觀念，將宣導理念設計進入桌曆，即日起到台北市動物之家參觀打卡或認養動物，都可獲得2026年可愛貓狗桌曆1份，數量有限，送完為止。

想要翻轉市民對流浪動物髒污、受傷的印象，動保處表示，2026年動物保護宣導桌曆找到專業攝影師為台北市動物之家與待認養毛孩拍照，透過鏡頭呈現呆萌可愛或最帥氣的一面，在桌曆裡只收錄了12隻來自不同地方的貓狗，動物之家還有1093隻動物，牠們都需要新的家庭接納牠們，其中有許多貓狗已在動物之家居住超過1年以上，遲遲未覓得有緣人，動保處期盼藉由桌曆讓更多市民看見牠們的存在，並願意伸出溫暖的手將牠們帶回家，讓桌曆的主角走進真實生活。

動保處表示，2月份主角是隻黃毛混種犬，牠叫「火腿」，從小就來到動物之家，住了1年半，已經成年，非常年輕活潑，適合需要毛孩陪伴的家庭，牠能為家庭帶來滿滿生氣。另外6月份主角黑毛混種犬「草仔粿」及9月份主角橘毛混種貓「長安」都已經在動物之家待滿3年，桌曆封面的虎斑短尾混種犬「泡麵」更已經6年乏人問津，動保處覺得相當可惜，這次精挑細選的這12隻貓狗個性都溫和親人，是新手飼主的理想選擇。

動保處補充，想更認識2026年桌曆主角貓狗可以來到位於內湖區安美街的動物之家，即日起到動物之家參觀打卡或認養動物，即獲得桌曆1份。認養動物還可享有10項「臺北市幸福犬貓認養福利」，認養7歲以上或收容1年以上犬貓如「火腿」、「草仔粿」、「長安」及「泡麵」等更可額外獲得兩年1次健康檢查、終身多價疫苗與每年心絲蟲預防藥等加碼福利。

