    首頁 > 生活

    花蓮百年紅葉溫泉旅社突破土地問題 邁向合法化經營

    2025/12/30 17:08 記者王錦義／花蓮報導
    日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」停業至今，終於取得合法化的第一步。（記者王錦義攝）

    日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」停業至今，終於取得合法化的第一步。（記者王錦義攝）

    日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」，早期屬合法經營，由於近年法令改變，業者未能取得旅館業登記、溫泉水權等，加上原住民保留地問題，2020年7月被縣府勒令停業、停水，萬榮鄉公所開始輔導業者合法化，經過多年積極奔走、排解行政障礙下，業者完成「原住民保留地」合法承租程序，今天下午在鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。

    紅葉溫泉旅社前身為日本時代警察療養所，1952年由呂姓業者接手營運至今已傳到第三代，是許多老花蓮人的回憶，不過業者在《溫泉法》上路後未依規定合法登記取得水權，也沒有申請旅館業登記證，縣府2020年查獲違規經營後，除依法開罰也在2022年勒令業者停業及停止取用溫泉水，中間經過多年訴訟，業者敗訴停業至今。

    由於不捨百年名湯就此結束，萬榮鄉公所考量地方觀光與族人權益，近年積極主動協助業者展開地籍釐整、用途變更及補正等程序，同時也持續與原住民族委員會、縣府頻繁協商，終於成功引導業者依《原住民保留地開發管理辦法》，完成合法承租作業，讓紅葉溫泉獲得法律上的合法地位。

    鄉公所指出，本次合法承租程序的完成，關鍵在於落實《原住民族基本法》第21條「諮商同意權」。在鄉公所的見證與協助下，開發單位透過部落諮商會議，向紅葉部落族人誠摯說明經營規劃，並達成「回饋部落、優先僱用在地族人、推廣傳統文化」等具體承諾，成功獲得部落支持。這不僅是法規上的合規，更是轉型正義與地方共生的典範。

    由鄉長梁光明代表公所，與第三代業者呂曉苓簽訂合約，梁光明說，紅葉溫泉是鄉內珍貴的自然資產，經公所在旁協助業者拆除違章建築及整理土地相關事宜後，土地合法承租程序已塵埃落定，公所也會持續輔導業者，串聯溫泉與在地原民文化、自然景觀等，轉型為具競爭力的觀光亮點，為部落創造更多就業機會與經濟效益。

    第三代業者呂曉苓表示，感謝紅葉部落族人的支持，讓家人看到復業的一絲曙光，不過未來離對外營業還有一段路要走，如向縣府建設處申請溫泉水權、取得觀光處旅館登記證跟溫泉標章等，且停業期間旅社建物與設施都有些損壞，不過會用最快的速度處理，希望能趕上明年末溫泉季活動。

    日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」停業至今，終於取得合法化的第一步。（記者王錦義攝）

    日治時期即聲名遠播的萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」停業至今，終於取得合法化的第一步。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

    萬榮鄉公所舉行「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，期盼重塑紅葉溫泉百年名湯形象。（記者王錦義攝）

