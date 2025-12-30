為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部：台灣農業農食生產毛額 首度突破1.7兆元

    2025/12/30 17:18 記者楊媛婷／台北報導
    農業部公布2024年農業及農食統計。（記者楊媛婷攝）

    農業部公布2024年農業及農食統計。（記者楊媛婷攝）

    農業部今（30日）公布2024年農業及農食鏈統計，我國農業與農食生產毛額達1.7兆元創新高，相關就業人數約2百萬人，為3年來新高點，全國每6人就有1人從事相關產業，其中以餐飲業人數為最多。

    農業與農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業，農業部表示，2024年農業及農食鏈生產毛額（GDP）合計1兆7449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP6.8%；依行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP 2.2%，其次依序為初級農林漁牧業占1.5%、食品飲料零售業占1.4%、食品飲料製造業占1.0%，以及食品飲料批發業占0.8%。

    農業部表示，2024年我國農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2%，平均每6人即有1人從事相關工作；按就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人占比最大，其次依序為初級農林漁牧業49萬人、食品飲料零售業39萬人、食品飲料製造業20萬人及食品飲料批發業9萬人。

    我國農業與農食鏈生產毛額呈現穩定成長，農業部表示，2023年時相關生產毛額已突破1.6兆元，2024年則突破1.7兆元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播