明年開徵碳費、擴大碳盤查對象 桃園市成立碳費辦公室助企業減碳

桃園市碳費小組專案辦公室30日揭牌，協助企業因應碳有價時代。（記者鄭淑婷攝）

環境部明年5月開徵碳費，台灣邁入碳有價時代，桃園市列管溫室氣體排放源家數119家全國最多，排放量占全國列管源總排放量約1成，估計每年碳費繳納金額達4億元，明年環境部將擴大碳盤查對象，桃園市約有1800家中小型企業將納入，桃市府創地方政府之先成立桃園市碳費小組專案辦公室，並於今（30）日揭牌，協助企業因應碳有價時代，環保局長顏己喨表示，未來將以碳費辦公室為核心，從被動諮詢轉為主動輔導，每年規劃提供30家次盤查輔導，協助企業掌握排放結構。

市長張善政出席揭牌儀式表示，桃園市是全國最大工業城，明年需要繳交碳費的企業超過百家、年繳逾4億元，碳費小組專案辦公室將於明年元旦開始運作，協助所有桃園企業節能減碳、淨零碳排工作，而去年桃園市溫室氣體排放量約2749萬噸，較2014年基準年減量22.70%，優於原預估的淨零路徑減量20.68%，也是全國唯一連續3年獲得全球「碳揭露計畫（CDP）」A級城市肯定的城市。

顏己喨表示，因應碳費開徵及淨零減碳，法制面上已制定並施行桃園市推動淨零城市自治條例，同時透過成立產業聯盟、推動工廠低碳化輔導計畫，補助企業進行節能設備改善與外部查證，辦理溫室氣體盤查輔導與教育訓練，並建置碳中和資訊平台，整合政策、技術與資源資訊，第1、2批依類別及年排放量達2.5萬噸以上的列管企業，桃園市共119家，近8成已啟動自主減量計畫，爭取優惠費率。

環保局氣候變遷科長張儷馨表示，環境部明年將擴大碳盤查對象，將年排放量單一場所相當於5000公噸CO2e、全公司相當於1萬公噸CO2e的資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路、捷運運輸業、旅館業、大專校院，門市100家以上的連鎖便利商店業、超級市場業、電信業，營運車輛數200輛以上客貨運、醫學中心，以及單一場所1萬公噸CO2e的中小型製造業等列入，桃園市估計約有1800家中小型企業納入，屆時必須揭露碳排放量但尚不需繳納碳費。

她指出，相較列管企業已熟悉相關制度，新列入碳盤查的對象或相關上下游的中小型企業，對於新政策仍不熟悉，因此成立碳費辦公室，藉由單一窗口主動服務，減少中小企的焦慮，並適時協助與輔導，另預計在明年成立碳費諮詢委員會，作為政策溝通與專業建議平台，並向環境部爭取溫室氣體管理基金等資源，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。

桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，許多會員尤其是中小型企業，對於碳費收取政策還不清楚，市府成立專責機構協助企業訓練、資訊獲得及平台運用，以及如何向中央及相關單位申請補助，對企業有很大的助益。

碳有價時代來臨，碳盤查、如何節能減碳，將是企業一大課題。（圖由桃市府環保局提供）

