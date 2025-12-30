雲林2場跨年 12/31多處交管看過來

雲林縣立田徑場跨年晚會周邊道路交通管制路段。（雲林縣警察局提供）

迎接2026新年，雲林12月31日晚上在虎尾高鐵特定區縣立田徑場、古坑劍湖山世界分別有跨年晚會，預估各吸引上萬人參與，雲林縣警察局動員近700名警力及民力交通疏導，今（30）日公布周邊重要道路交通疏導及管制措施，提醒用路人配合提早改道。

虎尾雲林縣立田徑場周邊管制路段，建成路（永興路至學府西路）、永興路慢車道（虎興東二路-建成路,北行方向）、永興南三街（虎興東二路-建成路,雙向）、虎興東二路（永興路-永興南三街,雙向）、站前東路（建成路-虎興東五街），禁止各種車輛進入，管制時間12月31日下午4點至1月1日凌晨1點。

縣警局表示，為方便外縣市及不自行駕車民眾到縣立田徑場參加跨年，縣府規劃有4條接駁路線，搭車點斗六車站、斗南車站、虎尾圓環、西螺轉運站，去程31日下午4點半至晚上8點，返程晚上10點半至凌晨1點半，每20分鐘1班次，民眾可多加利用。

古坑劍湖山世界周邊道路，包括雲199線、雲212線光昌路、雲林210線光華路、永光外環道光興路、慈光寺產業道路、六斗坑工程道路，從12月31日上午6點起至1月1日凌晨3點，管制出入及禁止臨時停車。

縣警局指出，往年跨年煙火施放時，民眾會在台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火，警方將加派警力在台78線上勸導、驅離，違者將依法取締告發。

雲林縣立田徑場跨年晚會交通接駁車資訊。（雲林縣警察局提供）

