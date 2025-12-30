為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東勢東坑路705巷邊坡7月豪雨受損 中市府重建12米擋土牆完工

    2025/12/30 16:50 記者歐素美／台中報導
    台中市民政局長吳世瑋（右三）偕同東勢區長、隆興里長視察東勢區東坑路705巷擋土牆重建完工情形。（民政局提供）

    台中市民政局長吳世瑋（右三）偕同東勢區長、隆興里長視察東勢區東坑路705巷擋土牆重建完工情形。（民政局提供）

    今年7月後受丹娜絲颱風及多起強降雨侵襲，導致台中市部分山區道路、農路邊坡及擋土設施受損，市府除啟動緊急防護措施，並推動災後復建作業，經各區公所盤點復建工程共84案，總修繕經費近3億元。民政局長吳世瑋今偕同東勢區長翁培真、隆興里長蘇清泉前往東勢區隆興里東坑路705巷視察修復完工情形，並感謝公所團隊積極修繕，強化基礎設施韌性。

    吳世瑋表示，隆興里東坑路705巷為當地重要農業道路，今年7月28日受豪雨影響，造成道路旁約12公尺長擋土牆受損，適逢梨子、甜柿、橘子等作物採收期，影響農民通行及農產運輸安全，市府接獲通報後，隨即會同東勢區公所辦理現勘，並積極向中央爭取災後特別預算，獲核定經費64萬元進行重力式擋土牆重建，日前完工，有效穩定邊坡土體，防止豪雨期間發生坍方或土石滑落，確保用路人生命財產安全，並降低災害再度發生風險。

    東勢區隆興里長蘇清泉指出，東坑路705巷於今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌，形成約30公尺泥濘路段，造成交通受阻，由於該路段為地方運輸高接梨等農產重要通道，感謝區公所接獲通報後，立即派員搶修，並攜手市府及農民積極推進擋土牆重建工程，有效穩定邊坡土石，降低未來坍方及土石滑落風險，展現政府即時應變、守護農民生計的決心。

    台中市東勢區東坑路705巷今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌。（民政局提供）

    台中市東勢區東坑路705巷今年7月豪雨期間發生邊坡崩塌。（民政局提供）

