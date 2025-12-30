新北新莊快樂公園紅火蟻現蹤！ 避開草皮、植栽防叮咬

新北市新莊區快樂公園出現紅火蟻蹤影，新北市新工處在人行道植栽發現蟻丘。（新北市新工處提供）

有民眾昨天在新北市新莊區快樂公園發現紅火蟻蹤影，新北市農業局昨天已派員投藥，新工處則請廠商在蟻丘周邊做警示，後續再噴灑強效藥劑滅殺紅火蟻，新工處提醒，民眾若到快樂公園，不要走到公園草皮、土壤，以及人行道植栽，避免紅火蟻叮咬。

新莊區公所昨天接獲民眾通報後，隨即連絡快樂公園的主責機關新工處，新工處指出，農業局昨天已先撒好餌劑，針對蟲卵做截斷根治，藥效見效需一段時間，包括土壤、草皮、樹穴處都還有可能出現紅火蟻，新工處目前先請廠商在蟻丘處周邊做警示，提醒民眾不要踩入，後續廠商將再用強效藥劑滅殺紅火蟻。

請繼續往下閱讀...

國家紅火蟻防治中心的避免紅火蟻叮咬資訊指出，若被紅火蟻叮咬，因紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，患部會引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺，數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡；由於入侵紅火蟻會保護巢穴，一旦踏到紅火蟻蟻丘，紅火蟻會傾巢而出攻擊敵人，提醒民眾在野外發現蟻丘時，不要去干擾它，以及避免踩到蟻丘。

新工處提醒，民眾若發現疑似紅火蟻蹤跡，可立即通報國家紅火蟻防治中心、各地區公所或新北市農業局。

新北市新莊區快樂公園發現紅火蟻蹤影，新北市農業局昨天已派員投藥。（新北市新工處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法