為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北新莊快樂公園紅火蟻現蹤！ 避開草皮、植栽防叮咬

    2025/12/30 16:41 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新莊區快樂公園出現紅火蟻蹤影，新北市新工處在人行道植栽發現蟻丘。（新北市新工處提供）

    新北市新莊區快樂公園出現紅火蟻蹤影，新北市新工處在人行道植栽發現蟻丘。（新北市新工處提供）

    有民眾昨天在新北市新莊區快樂公園發現紅火蟻蹤影，新北市農業局昨天已派員投藥，新工處則請廠商在蟻丘周邊做警示，後續再噴灑強效藥劑滅殺紅火蟻，新工處提醒，民眾若到快樂公園，不要走到公園草皮、土壤，以及人行道植栽，避免紅火蟻叮咬。

    新莊區公所昨天接獲民眾通報後，隨即連絡快樂公園的主責機關新工處，新工處指出，農業局昨天已先撒好餌劑，針對蟲卵做截斷根治，藥效見效需一段時間，包括土壤、草皮、樹穴處都還有可能出現紅火蟻，新工處目前先請廠商在蟻丘處周邊做警示，提醒民眾不要踩入，後續廠商將再用強效藥劑滅殺紅火蟻。

    國家紅火蟻防治中心的避免紅火蟻叮咬資訊指出，若被紅火蟻叮咬，因紅火蟻以腹部螫針將毒液注入皮膚，患部會引發灼熱、疼痛和搔癢等感覺，數小時後，被螫處形成膿皰，經過10天左右便可復原，但通常會留下疤痕。若膿皰破掉，易引起細菌感染，少數體質敏感者，可能產生過敏性休克反應，嚴重者甚至死亡；由於入侵紅火蟻會保護巢穴，一旦踏到紅火蟻蟻丘，紅火蟻會傾巢而出攻擊敵人，提醒民眾在野外發現蟻丘時，不要去干擾它，以及避免踩到蟻丘。

    新工處提醒，民眾若發現疑似紅火蟻蹤跡，可立即通報國家紅火蟻防治中心、各地區公所或新北市農業局。

    新北市新莊區快樂公園發現紅火蟻蹤影，新北市農業局昨天已派員投藥。（新北市新工處提供）

    新北市新莊區快樂公園發現紅火蟻蹤影，新北市農業局昨天已派員投藥。（新北市新工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播