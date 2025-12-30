跨年第3部曲！左鎮二寮迎元旦曙光 西拉雅推估日出時間

到左鎮二寮銀迎旦曙光，新化警方已規劃交通管制、疏導勤務。（記者吳俊鋒攝）

台南左鎮二寮迎曙光是跨年3部曲的壓軸，數以千計的遊客上山爭睹，西拉雅國家風景區管理處推估當地在元旦的日出時間，建議民眾清晨6點半之前就定位，以免錯過，並呼籲遵守新化警分局的交通管制、疏導措施，注意安全。

以往的3部曲系列活動，先是傍晚到北門送夕陽，接著參加市府西側廣場的跨年演唱會，與逾10萬鄉親狂歡倒數、熱鬧迎新，凌晨再前往二寮，欣賞元旦的第一道曙光，所到之處，都人潮擠爆。

目前市府已停辦3部曲活動，但左鎮二寮在元旦當天仍吸引爆量的遊客造訪，新化分局預估觀日出的人潮有機會突破2千，避免湧現的車流造成嚴重堵塞，進退不得，警方於明年1月1日0點起至8點止，從岡林派出所至柑仔園，亦即南168線與南171線交界的路段，實施疏導、管制，全力維持交通順暢。

新化分局重申，屆時4輪以上車輛禁止進入，公務車、機車、單車等不予管制，警方於岡林派出所兩旁道路規劃單向停車，並請交通大隊支援拖吊車待命，若有違停可立即排除，以維護該路段交通順暢。

新化警方表示，往年元旦觀日出人車多於清晨3至4點開始湧入，曙光乍現前達到高峰，並於日出後散去，致使瞬間宣洩不及，除造成道路堵塞外，還易衍生交通事故，管制、疏導的勤務規劃有其必要。

警方呼籲元旦當天觀日出的民眾，盡量騎乘機車或共搭交通工具前往，避免塞在路上，勿走光線不明的偏僻小徑，致生危險，也希望配合分局現場的疏導調度，於規定路段單向停車，再步行至二寮觀賞日出。

西拉雅風管處根據氣象署的預測，二寮日出在6點40分前後，仍有天候因素的變數，建議民眾提前抵達現場，就定位等待，迎接元旦曙光的到來。

