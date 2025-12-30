南投竹山污水下水道工程邁大步 水資中心通水啟用

南投竹山鎮水資源回收中心通水啟用，不僅可截流污水，回收水還能用來清掃及花樹澆灌。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮都市計畫區污水下水道第一期工程，其中核心設施「水資源回收中心」今通水啟用，為首期工程邁開大步，不僅可截流污水，回收水還能再利用，並同步推動污水管線與用戶接管，預計竹山2029年污水下水道接管戶可達5652戶，普及率達到84％，大大提升竹山公共環境衛生品質。

南投縣政府表示，竹山水資中心位於竹山鎮下坪里街尾仔溪右岸，透過污水截流可改善當地環境，並利用回收水作為清掃及花樹澆灌，進而節約水資源，水資中心總工程經費為2億1949萬餘元，第一期每日處理量為3000CMD（立方公尺），全期規劃處理量可達6000CMD，並預留後續擴充用地。

縣府也說，在用戶接管部分，第一期規劃3標工程，現已發包施作污水管線與用戶接管，工期約4年，其中主、次幹管及分支管線總長約1萬2252公尺，分管及支管合計達9180公尺，預計2029年接管戶數達5652戶，家戶污水納入公共污水下水道普及率達84％，對竹山公共衛生、市容環境與未來發展將有很大助益。

南投竹山鎮水資源回收中心通水啟用，並推動污水管線與用戶接管，將家戶污水納入公共污水下水道系統。（記者劉濱銓攝）

