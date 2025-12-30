屏東跨年晚會明晚熱力開唱 警出動偵爆犬嚴密維安

因應屏東跨年晚會31日晚登場，警方出動偵爆犬嚴密維安。（圖由屏東警分局提供）

屏東縣政府舉辦2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，將於明（31）日晚間7點在屏東縣立體育館前草地登場，邀請丁噹、婁峻碩、FEniX等14組重磅卡司接力開唱；因應即將湧入的大批人潮，屏東警分局先公布交通疏導措施，並出動偵爆犬嚴密維安。

為確保活動在安全、有序的環境下進行，屏東警分局事前完成周密勤務規劃，除加強交通疏導外，也同步強化會場周邊治安維護與人潮管理。除了活動前將由保三總隊警力及偵爆犬等到場實施場檢外，當晚也將編排制服與便衣警力進駐舞台區、市集區以及主要出入口，並針對扒竊、糾紛及可疑人士加強巡查，讓民眾安心參與跨年活動。

相關交通管制，包括活動當日因架設大型螢幕及市集活動需要，屏東市仁愛路段自公園路口至勝利東路口將規劃為徒步區，全面禁止車輛通行；仁愛路地下停車場配合道路封閉措施，改由長春街進出，警方將加強取締違規停車，確保周邊車流順暢；周邊汽車停車空間以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場（長春街進出）、中華路平面及立體停車場、信義路立體停車場及第三路外停車場為主，請用路人多加利用並配合警方引導。

屏東警分局長林明波表示，跨年夜是闔家歡聚的重要時刻，警方將秉持「治安、交通、服務」並重的原則，全力投入安全維護工作，也呼籲民眾遵守現場指引、相互禮讓，共同營造平安、歡樂的跨年夜，迎接充滿希望的2026年。

屏東縣跨年晚會交通導引圖。（圖由屏東警分局提供）

