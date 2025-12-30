長榮航空第4代豪華經濟艙 獲英國設計媒體2025獎項

長榮航空第4代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙獎項。（圖由長榮航空提供）

長榮航空現有的8架波音787-9，已全數配置第4代豪華經濟艙，該款豪華經濟艙獲得英國航空設計媒體TheDesignAir頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。

TheDesignAir是著重於全球航空設計與旅客體驗的媒體，年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，是業界公認的美學與品牌趨勢權威。本屆評審指出，長榮航空在豪華經濟艙領域具指標性地位，第4代在既有基礎進一步提升體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造沉穩舒適的飛行環境。



長榮航空第4代豪華經濟艙配置於波音787-9，設計理念為類比商務艙，共設28席座位，採「2－3－2」座位配置，前後椅距42英吋，椅背後傾採搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，並增設頭靠兩側隱私隔板，提升隱密性。

第4代豪華經濟艙的座椅頭靠、扶手及腳靠採皮革包覆，扶手內側大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間及水瓶架。另配有15.6吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，及110V AC與USB複合式插座。

長榮航空現有的8架波音787-9，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，明年3月29日起亦將派飛舊金山日航班（BR08／07）。另還有9架波音787-9新機，未來將陸續交機。

