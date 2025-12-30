從彰女到常春藤！跆拳道高手賴承禧錄取康乃爾物理系

彰女學生賴承禧（左）分享收到錄取通知，網站畫面突然出現灑落的花瓣動畫，當下真的很激動，第一個就是打電話給她的媽媽、彰女家長會會長陳樂禮（右）。母女情深，展露無遺。（記者張聰秋攝）

彰化女中再傳捷報！高三學生賴承禧獲選2025彰化縣傑出青年，並成功錄取美國常春藤名校康乃爾大學物理系，預計明（2026）年8月赴美就讀。她也是彰女首位直接錄取美國頂尖大學的學生，消息傳回校園，師生與家長都與有榮焉。

「我一直很想看看世界有多大。」賴承禧說，從小跟著父母出國旅行，讓她嚮往國際交流與不同文化，也希望未來有機會參與頂尖研究，因此決定申請海外大學。選擇康乃爾，除了物理系在美國名列前茅，她也看重學校龐大的學生社群與校友網絡，對未來發展助益大。

談到申請過程，她坦言一度相當焦慮，因為國外大學沒有明確的分數門檻，準備期間常懷疑自己是否不夠好，也曾想套用所謂的「常春藤模板」。後來她決定放下比較，專心做自己真正喜歡的事，「照著別人的路走，那就不是我了。」

真正愛上物理，是從高一參加物理辯論開始。她發現，不同學生能從不同角度解釋同一個現象，「那一刻覺得物理真的很有趣。」投入科展與科學辯論後，更確定物理能精準解釋世界運作，讓她越學越有興趣。

收到錄取通知那天，她在校園樓梯轉角打開網站，緊張了兩週的情緒瞬間釋放，畫面出現灑落花瓣動畫，她立刻打電話與媽媽分享喜悅。

除了學業表現亮眼，賴承禧也活躍於校內外，曾擔任學生會會長、主辦千人聖誕舞會；她同時是跆拳道品勢選手，擁有國際黑帶二段資格，國中時期代表彰化縣參加全中運，並曾赴蒙古擔任國際志工。

校長陳香妘表示，賴承禧對物理充滿熱情，在科展與物理辯論表現突出，也勇於承擔公共事務，證明就讀國內公立高中，不走國際班，同樣能站上世界舞台。賴承禧的媽媽、彰女家長會會長陳樂禮分享，夫妻倆都曾在國外求學，因此鼓勵孩子提早走向世界。

對於未來是否投入學術研究，賴承禧說，會等真正接觸更深的物理後再決定，若發現更適合產業發展，也不排除往科技業前進。現在，她最期待的，是即將展開的留學新生活。

前彰女家長會長莊璧禎（左二）今代表校友會致贈紅包恭賀學生賴承禧（中）學業表現優異，祝福她美國深造有成。（記者張聰秋攝）

