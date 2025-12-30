為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投農會「好馬吉」梅子禮盒 變身馬年小燈籠

    2025/12/30 16:24 記者張協昇／南投報導
    南投縣農會「好馬吉」梅子禮盒，裝上內附的LED燈，即秒變為可愛討喜的馬年小燈籠。（記者張協昇攝）

    南投縣是國內主要青梅產地，縣農會迎接馬年到來，推出「好馬吉」梅子禮盒，內附安全LED燈，讓梅子禮盒秒變為可愛討喜的馬年小燈籠。

    青梅是南投縣高經濟作物之一，種植面積1300公頃，集中在信義、水里、國姓及仁愛等4鄉鎮，各種梅製產品深受消費者喜愛。南投縣農會每年均在農曆過年前推出12生肖吉祥物造型梅子禮盒，今年已邁入第18年，由於明年是馬年，今年禮盒主題為「好馬吉」，禮盒內除有古味、紫蘇、茶香等口味的單包裝梅子，還附有安全LED燈，只要在禮盒包裝上方裝上LED燈，就可以變身為可愛討喜的小燈籠。

    縣農會總幹事曾明瑞表示，12生肖梅子禮盒，每年推出均供不應求，今年預計推出1萬2000組，每組200元，並辦理12生肖吉祥物造型禮盒回娘家活動，凡持有6個生肖的梅子禮盒包裝，即可兌換南投茶宴三星禮盒，集滿完整12生肖禮盒者，則可獲1萬元提貨券。

    曾明瑞指出，南投縣農會食品廠除已取得ISO22000及HACCP國際認證，今年再通過產銷履歷加工認證，推出的各項農產加工品，衛生安全與品質有保障，明年1月9日至2月23日採購農會產品，可享滿千送百等優惠。

    南投縣農會推出馬年「好馬吉」梅子禮盒，內有古味、紫蘇、茶香等口味的單包裝梅子。（記者張協昇攝）

