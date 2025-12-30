獨家直擊》高雄輕軌旅運中心站4缺失 日本頂級郵輪旅客「卡關」

高雄港旅運中心緊鄰輕軌站，但堪稱高雄門面的旅運中心輕軌站出現漏失，影響國際旅客搭乘。（記者洪定宏攝）

日本頂級郵輪飛鳥2號今天搭載700多名以日本人為主的旅客，抵達高雄過夜並跨年，但部分旅客才剛走出高雄港旅運中心，就被數十公尺外的高雄輕軌旅運中心站老舊售票機、無日文說明等4大漏失打敗，由於輕軌站無志工，本報記者目擊後主動協助，約20名旅客才順利搭輕軌遊高雄。

首先，每座高雄輕軌車站的順向及逆向月台各有1台售票機，但郵輪旅客通關入境後的中午12點半左右，旅運中心站順向月台的售票機被強烈陽光照射，幾乎看不清楚螢幕，日本旅客必須用身體或手掌遮陽，才能勉強觀看內容。



再者，無論售票機螢幕操作及牆面的說明，只有中文及英文，完全沒有日文，國際郵輪旅客除歐美外，日本客堪稱頂級主流，卻因輕軌站毫無日文說明，連票價都讓他們一頭霧水，入境高雄第一站就卡關、挫敗。

更扯的是，外殼早已滿布鏽斑的售票機，最後竟顯示「暫停服務（Out of service）印表機缺紙」，日客因為看不懂，一度要放棄搭乘，所幸在記者協助下，到逆向月台的售票機購買。

高雄捷運已經可以全面刷信用卡進站，但輕軌仍侷限現金、一卡通 、悠遊卡、愛金卡，且售票機老舊，旅運中心站堪稱高雄的國際門面，如何提升服務品質，有待曾任交通部觀光局長及首任觀光署長的台灣港務公司董事長周永暉與高市府共商對策。

輕軌旅運中心站售票機（右）被強光照射，旅客根本看不清楚螢幕。（記者洪定宏攝）

老舊售票機鏽跡斑斑。（記者洪定宏攝）

售票機顯示「印表機缺紙」，導致日本客無法購票。（記者洪定宏攝）

國際郵輪日本旅客是主流，但輕軌旅運中心站是高雄的國際門面，竟無日文說明。（記者洪定宏攝）

