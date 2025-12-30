科技融入藝術、運動 「行動智慧學校」巡迴雲林偏鄉

台灣智慧教與學推廣協會理事長楊昌珣打造行動智慧學校巡迴全國各校園推廣科技教育。（記者黃淑莉攝）

雲林縣推動科技教育，全縣國中小學教室全面建置水洗式智慧黑板且生生有平板，進一步再與台灣智慧教與學推廣協會合作把行動智慧學校開進校園，將科技融入藝術、戲劇、音樂與運動，引導孩子進行數位敘事，也讓老師知道教學上如何善用科技設備等工具。

雲林國小校長關勝周指出，智慧科技進步，雲林縣投入大筆經費購買設備，師生就要懂得使用，小朋友才有機會學得更好，老師也才會教得更有信心及成就感，去年雲林國小與台灣智慧教與學推廣協會理事長楊昌珣合作，將他斥資200萬元打造，配有小平板、VR頭盔、大屏幕、遠距教學設備的「行動智慧學校」開進學校。

關勝周說，去年學生參加都覺得很有趣，也發現原來科技可以用來幫助自己學習，另也把不同的資訊教育方式帶給學校老師，今年在奇鋐文教基金會支持下，行動智慧學校巡迴雲林9校，包括雲林國小、永定國小、宏崙國小、重興國小、東興國小、元長國小、下崙國小、林內國中、明禮國小。

楊昌珣表示，團隊為孩子設計跨域創意課程，有開啟視野的VR體驗、結合體能挑戰的VR體育運動及沉浸式跨域創作，孩子在虛擬與真實交錯的情境中大開眼界，玩得開心，也學得投入。

奇鋐基金會執行長李怡芬表示，奇鋐是一家科技公司，重視科技人才養成，希望透過行動智慧學校進到校園啟發孩子對科技興趣，快樂學習。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，現已進入AI年代，百工百業都啟動了，工欲善其事必先利其器，利用現有的科技設備變成孩子可以學得懂、用得上的數位學習能力，且做到拔尖、濟弱，這是教育重大使命。

行動智慧學校開進校園，孩子透過VR認識科技，也學到數位敍事。（記者黃淑莉攝）

推動科技教育、培養科技人才，雲林縣與奇鋐教育基金會、台灣智慧教與學推廣協會合作把行動智慧教育開進校園。（記者黃淑莉攝）

