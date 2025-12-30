為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北元旦升旗路跑 仁愛路、基隆路早上7:50起交管

    2025/12/30 16:11 記者蔡愷恆／台北報導
    115年台北市元旦升旗路跑將於明年1月1日在北市政府市民廣場盛大舉行，上午7時50分至9時10分仁愛路及基隆路等周邊路段將實施交通管制。（台北市體育局提供）

    115年台北市元旦升旗路跑將於明年1月1日在北市政府市民廣場盛大舉行，上午7時50分至9時10分仁愛路及基隆路等周邊路段將實施交通管制。（台北市體育局提供）

    115年台北市元旦升旗路跑將於明年1月1日在北市政府市民廣場盛大舉行；舉行升旗典禮後，隨後於上午8時展開路跑活動。賽道沿仁愛路四段行進至敦化南路圓環前折返，最後返回市民廣場，仁愛路及基隆路等周邊路段將配合賽道實施交通管制。體育局提醒民眾，元旦清晨請避開管制範圍並提前改道。

    體育局說明，當日上午7時50分至9時10分，仁愛路（逸仙路至敦化南路）及基隆路（1號道路）將配合賽道進行交通管制，其中仁愛路外側車道仍維持通行。另為避免車流湧入賽道周邊影響活動進行，仁愛路往北方向將擴大管制至忠孝東路，往南方向則擴大管制至信義路，穿越仁愛路的車輛建議改道行駛基隆路地下道或敦化南路。

    此外，台北市政府前地下停車場車輛，活動期間請改由松壽路出入口進出；行人穿越仁愛路時，將由義交或員警視跑者人潮狀況，於適當時機引導行人安全通行。配合跨年活動撤場作業，市民廣場（新仁愛道路）及市府路（松壽路至松高路）也將持續實施交通管制至115年1月2日中午12時。

    體育局指出，活動當日將會同警察局及相關單位，加派人力進行交通疏導與安全維護。另因元旦假期人潮眾多，建議參加活動或行經該區的民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘捷運至臺北101／世貿站或市政府站步行前往。

