為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資3億 竹市西大路立體停車場啟用

    2025/12/30 16:11 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市西大路立體停車場啟用後可串聯人行廊帶。（圖由市府提供）

    竹市西大路立體停車場啟用後可串聯人行廊帶。（圖由市府提供）

    新竹市西大路立體停車場今啟用，市長高虹安表示，場內可提供284席汽車及261席機車停車位，有效紓解周邊停車不足問題，並透過退縮設計與人行廊帶規劃，打造結合停車、觀光與休憩機能的友善公共空間。

    交通處長倪茂榮表示，透過立體停車場將周邊停車需求導入場內，釋放道路與人行空間，營造更安全、友善的步行環境；另停車場預計於啟用滿1個月後，將開放民眾申請月租服務，以滿足在地長期停車需求。為紓解周邊交通車流，同步調整西大路與食品路口號誌時相，並優化停車場出入口前中央分隔島意象，讓汽、機車駕駛人能清楚辨識行駛動線，簡化西大路主幹道交通流向，降低人車衝突風險。

    交通處指出，此案工程總經費3.17億元，中央補助1.25億元，市府自籌1.92億元，規劃地上4層、地下1層，設置汽車停車位284席，包括6席身心障礙專用車位、6席孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及6席電動車專用車位；另設有261席機車停車位，並導入車牌辨識、車位在席顯示及多元繳費等智慧化停車管理系統。

    交通處補充，停車場採斜坡式停車設計，提升空間使用效率，基地西側同步退縮設置都市綠廊，串聯西大路與食品路260巷人行動線，成為兼具通行與休憩功能的廊道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播