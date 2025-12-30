斥資3億 竹市西大路立體停車場啟用

竹市西大路立體停車場啟用後可串聯人行廊帶。（圖由市府提供）

新竹市西大路立體停車場今啟用，市長高虹安表示，場內可提供284席汽車及261席機車停車位，有效紓解周邊停車不足問題，並透過退縮設計與人行廊帶規劃，打造結合停車、觀光與休憩機能的友善公共空間。

交通處長倪茂榮表示，透過立體停車場將周邊停車需求導入場內，釋放道路與人行空間，營造更安全、友善的步行環境；另停車場預計於啟用滿1個月後，將開放民眾申請月租服務，以滿足在地長期停車需求。為紓解周邊交通車流，同步調整西大路與食品路口號誌時相，並優化停車場出入口前中央分隔島意象，讓汽、機車駕駛人能清楚辨識行駛動線，簡化西大路主幹道交通流向，降低人車衝突風險。

請繼續往下閱讀...

交通處指出，此案工程總經費3.17億元，中央補助1.25億元，市府自籌1.92億元，規劃地上4層、地下1層，設置汽車停車位284席，包括6席身心障礙專用車位、6席孕婦及育有6歲以下兒童專用車位，以及6席電動車專用車位；另設有261席機車停車位，並導入車牌辨識、車位在席顯示及多元繳費等智慧化停車管理系統。

交通處補充，停車場採斜坡式停車設計，提升空間使用效率，基地西側同步退縮設置都市綠廊，串聯西大路與食品路260巷人行動線，成為兼具通行與休憩功能的廊道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法