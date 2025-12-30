為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    YouBike微型調度車進駐高雄大學 提升使用便利性

    2025/12/30 16:05 記者許麗娟／高雄報導
    YouBike電輔微型調度車體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運7輛YouBike，靈活穿梭校園即時調度車輛。（高雄市交通局提供）

    為配合校園低碳永續理念，也讓YouBike租借車輛的調度更靈活，高雄大學率南部校園之先，今（30）日導入YouBike電輔微型調度車，將更有效調度校內9處租借站、231根停車柱的單車數，提升師生使用的便利性。

    YouBike電輔微型調度車是專為封閉式場域設計的輕量化電輔調度工具，體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運7輛YouBike，靈活穿梭校園動線，即時支援站點間補車與停車柱調節。

    高雄市交通局副局長劉建邦表示，此次在高雄大學試行導入2輛電輔微型調度車，每日可增加約140輛次調度量，未來將依實際運作成效，滾動檢討並評估擴大推動至其他合適場域，持續強化高雄市公共自行車整體服務量能。

    高雄大學總務長陳怡凱指出，高大校園面積達82.5公頃、地勢平坦，具備發展自行車友善環境的良好條件。目前校內已設置9處YouBike租借站、231柱停車柱，站點涵蓋校門口、教學區、宿舍區及行政動線，已成為師生日常通勤與課間移動的重要交通工具，每月平均使用量超過4萬次，校園尖峰時段借還需求明顯，使即時調度成為提升服務品質的關鍵。

    微笑單車公司總經理何友仁表示，校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，非常適合導入電動輔微型調度車進行高頻率、小批量調度。

    高雄市交通局、高雄大學及微笑單車公司，首度於南部校園導入試辦YouBike電輔微型調度車。（高雄市交通局提供）

