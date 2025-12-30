為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彌生軒、米塔義廚飲品腸桿菌超標！ 牛有廖豆腐檢出禁用防腐劑

    2025/12/30 15:50 記者林志怡／台北報導
    「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」現場稽查情形照片。圖非違規業者。（食藥署提供）

    「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」現場稽查情形照片。圖非違規業者。（食藥署提供）

    衛福部食藥署今日公布「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」，其中包括米塔義廚、彌生軒等知名連鎖餐飲業者，飲品遭檢出腸桿菌科超標，均遭地方衛生局開罰3萬元，另牛有廖的豆腐驗出不得檢出的防腐劑，花蓮迷途鯨魚則因存放逾期紅椒粉，遭地方衛生局開罰。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，共查核129家，其中1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格。

    劉芳銘說，腸桿菌科不合格業者方面，台北車站的彌生軒自製飲品「宇治玉露抹茶（去冰）」第一次抽驗檢出腸桿菌科每毫升35CFU，超出標準每毫升10CFU，複抽驗仍不合格，因此經台北市衛生局依據「食安法」開罰3萬元；另基隆港附近的米塔義廚自製飲品「泰式奶茶」檢出腸桿菌科每毫升700CFU，經複抽驗仍不合格，基隆市政府依據食安法開罰3萬元。

    此外，台北市士林區的牛有廖供應的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸每公斤0.52克，由於業者無法提供確切來源，妨礙源頭查核，經台北市衛生局依據「食安法」開罰3萬元。

    劉芳銘表示，花蓮志學火車站附近的餐廳「迷途鯨魚」，經衛生人員9月1日前往稽查，查獲儲存有效期限為今年3月21日的「匈牙利紅椒粉」1包，且已開封，花蓮縣政府依據「食安法」開罰6萬元。

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案結果。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案結果。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案結果。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案結果。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案違規業者列表。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案違規業者列表。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案違規業者列表。（食藥署提供）

    114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案違規業者列表。（食藥署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播