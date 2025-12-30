明年起犬貓全面納管！ 苗栗動保所：下鄉巡迴防疫活動免錢辦理

寵物登記制度，擴大為犬、貓共同適用，明年元旦起實施。苗栗縣動物保護防疫所表示，下鄉巡迴防疫活動現場辦理免費，籲請飼主配合，以免受罰。（苗栗縣動保所提供）

家貓飼養數量持續增加，且自2021年起貓隻新登記數已連年高於犬隻，農業部已於去年底修正公告，將原本僅適用於犬隻的寵物登記制度，擴大為犬、貓共同適用，並自明年元旦起實施。苗栗縣動物保護防疫所表示，下鄉巡迴防疫活動現場辦理免費，籲請飼主配合，以免受罰。

苗栗動保所表示，明年起除持續下鄉巡迴防疫活動，民眾也可至動保所辦公室定點辦理，服務時間為每週一、三、五下午1點至4點；同時也結合縣內特約動物醫院共同執行，協助犬貓完成狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記作業。

動保所指出，其中，下鄉巡迴防疫活動現場辦理狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記均免收費；至動保所定點服務或特約動物醫院辦理者，則依縣內公告之相關收費標準辦理。相關資訊可上苗栗縣動物保護防疫所官網查詢。

犬貓未辦理晶片植入及寵物登記者，可處3000元至1萬5000元罰鍰；未依法為犬貓完成絕育者，可處5萬元至25萬元罰鍰；犬貓未依規定每年定期施打狂犬病疫苗者，亦可處3萬元至15萬元罰鍰。動保所呼籲飼主主動配合各項防疫與登記措施，用行動守護牠的一生，也一起為苗栗打造更安全、更友善的生活環境。

