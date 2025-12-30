為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投清境星空跨年！ 元旦金龍山、九九峰接力迎曙光

    2025/12/30 15:25 記者劉濱銓／南投報導
    南投在清境農場跨年晚會過後，元旦在日月潭風景區金龍山也有迎曙光活動，可欣賞日出與低空雲海。（日管處提供）

    南投縣政府今年平地未有跨年活動，不過在山區清境農場將舉辦星空跨年，屆時會施放4000發、15分鐘煙火迎接新年，元旦在日月潭風景區的金龍山則有迎曙光，另在草屯鎮的九九峰氦氣球樂園，也有元旦升旗健行，讓民眾在新的一年走出健康。

    縣府表示，跨年晚間8點起，在清境農場遊客中心將有星空派對跨年晚會，在海拔1700公尺星空下，由金曲獎最佳原住民歌手姑慕．巴紹等演出卡司，陪伴遊客跨年，最後倒數還將施放4000發煙火。

    魚池鄉公所則說，在日月潭風景區管理處的補助下，元旦在金龍山將舉辦新年迎曙光，當天清晨5點，就可健行上山等待日出，同時可欣賞中部知名低空雲海，屆時還有摸彩抽獎，大獎有液晶電視，以及價值近萬元的金子。

    草屯鎮公所表示，元旦早上7點，在九九峰氦氣球樂園外廣場，將有元旦升旗健行，並規劃3公里親子健行，沿途會經過毓繡美術館、平林國小與社區聚落，感受夾道荔枝園的綠意，現場也有表演、限量紀念品，以及電視、腳踏車摸彩等，讓民眾新的一年都能健康又好運。

