手機掃描就能搭車！雙北公車、捷運明年1/3起 開放使用交通乘車碼

明年1月3日起，新北市、台北市區公車、台北捷運、新北捷運環狀線將同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」。（新北市交通局提供）

明年1月3日起，新北市、台北市區公車、台北捷運、新北捷運環狀線將同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，民眾打開手機電子支付APP，掃描乘車碼就能輕鬆搭車，乘車碼服務首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5種電子支付工具，使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay仍享捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及新北市幹線公車轉乘優惠。

林詩欽指出，民眾可先完成APP註冊及綁定，搭車使用交通乘車碼時，只要驗票機顯示掃碼成功，即代表扣款完成，無須等待手機跳出電子支付畫面推播通知；也提醒民眾，搭乘時須完成公車上下車或捷運進出閘門掃碼，且前、後段須使用同一款電子支付才可享優惠，相關轉乘優惠回饋金將採「事後回饋」，自明年3月起逐月回饋至民眾電子支付錢包。

此外，交通局補充，社會局、交通局同步調整敬老愛心卡使用方式，新增「餘點扣盡」機制，持卡人若以免費點數搭乘公車，當點數不足以支付全額票價時，系統將自動以點數加上儲值金補足差額，讓免費點數可完整使用；交通局舉例，假設敬老卡搭乘公車每段票價為8元，若當月僅剩4點，系統會自動扣除4點免費點數，再從儲值金扣4元。

交通局補充，市府將持續推動智慧交通與數位服務整合，透過科技應用與服務改善，提升公共運輸的便利性與使用效率。

