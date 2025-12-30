為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造登山遊憩新亮點 台南龍湖步道修繕完工重啟迎客

    2025/12/30 15:13 記者王姝琇／台南報導
    龍湖步道登頂能遠眺嘉南平原。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道登頂能遠眺嘉南平原。（南市觀旅局提供）

    南市府觀旅局於今年進行南化區龍湖步道等設施整建及優化改善工程，步道全線已修繕完成、重新開放。觀旅局長林國華表示，此次進行改善工程有效提昇登山遊憩服務品質，力邀民眾安排來一場台南深度小旅行。

    市長黃偉哲表示，龍湖步道位於南化區龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺、高低差約143公尺，屬難度低、可親子共遊的登山步道，徒步登山過程中除了可近距離觀賞台灣獼猴外，沿途更有一株百年雀榕夫妻樹，整體生態環境豐富優美，登上龍湖步道頂端更可遠眺嘉南平原，是遊客尋幽攬勝、登高望遠的好地方。

    林國華表示，本次工程辦理龍湖登山步道相關設備維護、修繕及機能提昇，改善既有龍湖步道最陡處步道後段至稜線，將木棧道面板與扶手更新，有效提昇登山遊憩服務品質，提供遊客優質低碳旅行模式，歡迎大家前往登山健行，還可安排順遊龍湖寺參香祈福、玄空法寺欣賞佛教藝品，至梅嶺品嘗梅子雞餐，或規劃夜宿玉井ヽ楠西合法露營場，來場台南深度小旅行。

    龍湖步道全線修繕完成開放使用。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道全線修繕完成開放使用。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道登山之餘還能安排順遊玄空法寺。（南市觀旅局提供）

    龍湖步道登山之餘還能安排順遊玄空法寺。（南市觀旅局提供）

