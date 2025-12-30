留住公職獸醫師人力 立委促建立分工制度、改善薪資

民進黨立委郭昱晴（中）、鍾佳濱（左）、吳沛憶（右）今與中華民國獸醫師公會全國聯合會共同舉辦「優化公職獸醫師制度 打造友善動保環境」記者會。（郭昱晴辦公室提供）

民進黨立委郭昱晴、鍾佳濱、吳沛憶今（30）日與中華民國獸醫師公會全國聯合會共同舉辦「優化公職獸醫師制度 打造友善動保環境」記者會，呼籲農業部正視公職獸醫師長期面臨人力短缺、權責不清的體制困境。對此，農業部防檢署副署長傅學理說，除已調增不開業獎金統計獸醫回流，考試院也已通過調升地方防疫單位人員職等，將持續爭取福利改善公職獸醫繁重負擔。

郭昱晴表示，各縣市公職獸醫長期人力不足且業務龐雜，需面對防疫、動保及食安等多重挑戰，雖然目前有不開業獎金，但薪資與民間仍有巨大落差，導致人才流失至民間動物醫院。她呼籲，應仿效屏東縣建立完整分工制度，改善薪資與升遷誘因，以因應防疫與食安問題業務量，留住公職獸醫師人力。

鍾佳濱指出，公職獸醫負責經濟動物防疫，與一般醫療不同且更辛勞。他以故鄉屏東為例，推動防疫與動保業務分流，減少一人多職，並呼籲提升基層職等及不開業獎金以留才。

吳沛憶說，中央與地方政府都面臨公職獸醫師招不滿的困境，缺額超過100人，部分縣市缺額甚至高達4成，應研議提升職等薪資，並滾動式檢討不開業獎金，增加獸醫師投入公職的意願，也讓願意留在第一線的公職獸醫師獲得合理待遇與制度保障。

獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，獎金雖降低離職率，但動保與防疫應區隔，避免獸醫因工作不符預期而拒絕報到。且地方職等天花板過低，導致人才流向中央，政府應改善地方職務列等以穩定基層。

對此，傅學理回覆，除已調增不開業獎金並統計吸引52位獸醫回流。12月23日考試院也審議通過，部分兼任非主管及地方二級機關的一級單位主管都會提高一個職等，也將持續爭取福利改善公職獸醫繁重負擔。

農業部動保司副司長陳中興說，動保業務複雜，常造成獸醫流向防疫單位。農業部正推動將核心獸醫業務與非核心行政業務框列，引入多元職系分擔工作，並優化收容所人力配置，減輕獸醫師壓力。

最後，郭昱晴表示，動保司業務量非常龐大，和動物福利相關的業務其實都歸動保司執掌，應研議成立動保署的可能性，以解決人力不堪負荷的問題。

