台南好young跨年演唱會 加碼180秒煙花秀迎金「馬」

台南好young跨年演唱加碼180秒煙花秀迎接金「馬」年。（台南市政府提供）

2026台南好young跨年演唱會，邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，市長黃偉哲今天宣布，加碼長達180秒的金「馬」賀歲煙花秀，總數近3500發煙花，其中搭配450發染色煙花，點亮台南夜空攜手迎接金「馬」年。

市長黃偉哲表示，今年台南歷經楠西地震、丹娜絲颱風侵襲，在歲末年終，衷心向大家說聲：「這一年辛苦了！」希望透過演唱會、大型活動等帶給市民歡樂的氛圍及活力。也感謝開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南跨年活動更臻完美。

請繼續往下閱讀...

玉皇宮主委涂大松表示，今年煙火圖騰有象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」。祝各界在新的一年萬事如意。

台南跨年晚會更是力邀15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，有被韓媒譽為「全能型偶像」STAYC、重量級的搖滾天團「八三夭」、超人氣樂團「理想混蛋」、金獎百變歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的李竺芯、韓國新人男團ALL（H）OURS、香港新生代男神魏浚笙，以及日本全能天后「鈴木愛理」將輪番登台演出。

台南好young跨年演唱加碼180秒煙花秀迎接金「馬」年。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法