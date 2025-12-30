為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南區不再淹水！台南市府推動喜樹灣裡重劃與防洪建設

    2025/12/30 14:52 記者王姝琇／台南報導
    台南「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」竣工，今天舉行啟用典禮。（台南市政府提供）

    台南「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」竣工，今天舉行啟用典禮。（台南市政府提供）

    台南市「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」竣工，今天隆重舉行啟用典禮，宣告重劃區及灣裡1抽水站啟用，展現市府在城市治理、公共建設與防洪韌性上的整體成果。

    重劃工程在喜樹、灣裡共設置4座地下滯洪池及抽水站，總滯洪量達1萬1800立方公尺，其中灣裡1滯洪池及抽水站，由內政部國土署補助2億2600餘萬元，能快速將水抽排到喜灣大排內，配合甫完成的喜灣大型抽水站，未來不必再擔心淹水。

    市長黃偉哲表示，該工程在3年內完工是極為難能可貴的事；此區是台南最南邊的新興重劃區域，區內土地多為公有，且住宅區、商業區占有相當比例，亦有觀光特區，開發完成後可充分活化閒置的中央住宅基金土地，期許能與中央合作推動社宅政策及發展觀光，提升社宅量、促進繁榮，同時解決重劃區開發及周邊淹水問題，為中央、地方及居民創造三贏局面。

    地政局長陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃區面積達29.59公頃，開發完成後提供道路、公園綠地、停車場用地等公共設施11.49公頃，住宅區、商業區及觀光特區18.10公頃，為落實中央社宅政策，會先行以公辦都更方式進行規劃，預計提供200至300戶社宅。觀光特區土地市府已與國有財產署簽訂MOU，預計規劃做BOT，發展觀光飯店等產業，活化南區觀光。

    開發區工程設計部分，區內管路、管線採用地下共同管道方式建置，人行步道、綠地及停車場排水設施，以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝設計，雨水入滲地底充分發揮節能減碳，降低熱島效應，以達到海綿城市的目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播