南區不再淹水！台南市府推動喜樹灣裡重劃與防洪建設

台南「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」竣工，今天舉行啟用典禮。（台南市政府提供）

台南市「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」竣工，今天隆重舉行啟用典禮，宣告重劃區及灣裡1抽水站啟用，展現市府在城市治理、公共建設與防洪韌性上的整體成果。

重劃工程在喜樹、灣裡共設置4座地下滯洪池及抽水站，總滯洪量達1萬1800立方公尺，其中灣裡1滯洪池及抽水站，由內政部國土署補助2億2600餘萬元，能快速將水抽排到喜灣大排內，配合甫完成的喜灣大型抽水站，未來不必再擔心淹水。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，該工程在3年內完工是極為難能可貴的事；此區是台南最南邊的新興重劃區域，區內土地多為公有，且住宅區、商業區占有相當比例，亦有觀光特區，開發完成後可充分活化閒置的中央住宅基金土地，期許能與中央合作推動社宅政策及發展觀光，提升社宅量、促進繁榮，同時解決重劃區開發及周邊淹水問題，為中央、地方及居民創造三贏局面。

地政局長陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃區面積達29.59公頃，開發完成後提供道路、公園綠地、停車場用地等公共設施11.49公頃，住宅區、商業區及觀光特區18.10公頃，為落實中央社宅政策，會先行以公辦都更方式進行規劃，預計提供200至300戶社宅。觀光特區土地市府已與國有財產署簽訂MOU，預計規劃做BOT，發展觀光飯店等產業，活化南區觀光。

開發區工程設計部分，區內管路、管線採用地下共同管道方式建置，人行步道、綠地及停車場排水設施，以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝設計，雨水入滲地底充分發揮節能減碳，降低熱島效應，以達到海綿城市的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法