台72線後龍連接台61線西濱案，工程說明會仍無共識。（記者蔡政珉攝）

台72線與台61線是苗栗縣境內東西向、南北向兩條重要快速道路，但因早年闢建時，未直接銜接形成缺口，但銜接工程兩方案引起地方不同意見，因事關重大，工程案今天在後龍鎮公所召開說明會，但仍未取得共識，苗栗縣長鍾東錦表示將持續溝通，公路局則指出說明會先收集鄉親意見帶回中央討論。

公路局說明，依施工可行性評估方案一，路線兩側為農田，施工動線、空間均充足，經費預估近96億元、須拆遷5間房屋；方案二可行性則為北側緊鄰聚落、南側緊鄰堤防，施工空間有限且須拆遷較多聚落，並須考量對後龍溪堤防影響，預估經費約102億餘元、須拆遷35間房屋。

因「申請施設跨河建造物審核要點」去年修改，公路局指橋梁不能落墩於堤前坡、水防道路及河川治理線內；反對方案一的地主代表今天於說明會強調，過去20年多次表達意見，公路總局（公路局前身）承諾路線不走田裡要走河堤，但後龍溪以北可河堤共構，下溪洲段不進行河堤共構，過去20年未執行此案為公路局失職。

公路局之前要求若地方沒有共識要開闢，將暫緩推動，不少後龍鎮地方人士發動連署5288份同意書遞交給鍾東錦，支持公路局繼續推動。

由於仍未獲共識，鍾東錦強調會繼續溝通，兩條快速道路銜接讓苗縣交通四通八達，並說此案非僅關乎後龍鎮而是攸關全縣。

