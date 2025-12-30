議員批台中市府 清水國民運動中心「只改站牌沒改站名」

清水國民暨兒童運動中心站牌名稱更換完成，但公車路線系統、行車資訊與實際使用的站名，仍舊沿用原本的「鎮政路378巷口」。（記者張軒哲攝）

海線民眾期盼已久的清水國民暨兒童運動中心，於9月30日啟用，市議員楊典忠指出，他在議會提案要求市府「更改公車站名、增設公車站位」，結果市府確實動作很快，站牌名稱迅速更換完成，相關公文也回覆「已辦理完成」，但實際現場查核後卻發現，公車路線系統、行車資訊與實際使用的站名，仍舊沿用原本的「鎮政路378巷口」，等於只是「改站牌、沒改站名」。

清水國民暨兒童運動中心受到港區民眾青睞，楊典忠表示，清水國民運動中心啟用時，交通配套卻明顯不足，周邊不僅沒有設置清楚的公車站名，連公車行經路線中，都看不到「清水國民運動中心」相關站名，乘客要詢問司機才知道要在鎮政路378巷口下車，與市府在其他大型場館如海洋館事前就完善公車接駁的作法形成強烈對比。

請繼續往下閱讀...

楊典忠指出，他在市議會提案，要求市府增設清水國民運動中心公車站，市議會大會結束不到一個月，站牌隨即完成更名，楊典忠原本還想肯定市府行政效率時，親自到場比對站牌、路線系統與市府回函公文後，才驚覺所謂的「完成」，竟只是流於表面功夫。

楊典忠呼籲市府，正視這種表面功夫的行政風氣，徹底檢討跨局處協調與落實機制，否則再多公文、再快回覆，也只是徒增形式，無助於真正提升公共運輸便利性，更辜負市民對市政府施政的期待。

清水國民暨兒童運動中心，於9月30日啟用，受海線民眾青睞。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法