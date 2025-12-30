植物品種權今年申請件數突破3千件 花卉佔8成

由花蓮農改場育成的蝴蝶蘭「花蓮2號-黑天使」，今年已取得品種權。（圖由農糧署提供）

為保障農業科研育種辛苦結晶，農業部近年推動植物品種制度，農糧署表示，近年品種權申請案有增加趨勢，截至今年11月為止，國內植物品種權申請案累計超過3千件，其中以花卉為大宗，佔整體申請案逾8成。

農糧署統計，我國今年截至11月，植物品種權申請案累計有3368件，其中以花卉類申請案2817件為大宗，其次為蔬菜類217件及果樹類179件；目前已公告通過件數1693件，包含花卉類1342件、蔬菜類173件及果樹類95件，農糧署副署長陳啟榮表示，品種申請案有呈現增加趨勢，認為這顯示我國農業研發能量充沛，更代表育種者的努力獲得實質法規保障。

陳啟榮指出，只要具新穎性、可區別性、一致性、穩定性及適當品種名稱等5大要件的植物，可依「植物品種及種苗法」申請品種權，經品種性狀檢定並審查通過後，木本或多年生藤本植物之品種權利期間為25年，其他植物物種則為20年，權利期間品種的生產、繁殖、銷售、輸出入權利等由品種權人擁有，若被侵權也可請求賠償。

農糧署表示，台灣目前已與歐盟、越南和日本簽署品種權合作備忘錄（MOU），透過雙邊檢定報告書的採認，可大幅簡化育種者在海外申請品種權的費用與時間，盡速讓我國培育的品種獲得保障。

