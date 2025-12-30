為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡水八里12/31跨河煙火 交管措施一次看

    2025/12/30 14:26 記者黃子暘／新北報導
    漁人碼頭將於下午4點起至晚間11點實施交通管，民眾可多利用大眾運輸前往。（新北市交通局提供）

    漁人碼頭將於下午4點起至晚間11點實施交通管，民眾可多利用大眾運輸前往。（新北市交通局提供）

    新北市府在淡水漁人碼頭、八里左岸雙主場舉行「閃耀新北1314跨河煙火活動」，晚上8點26分將在淡江大橋施放13分14秒煙火，預計20多萬人觀賞。交通局交通安全科代理科長李淑惠說，屆時漁人碼頭將於下午4點起至晚間11點實施交通管，籲民眾搭大眾運輸前往。

    李淑惠表示，淡水漁人碼頭周邊將於下午4點至晚間11點交管，中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄進入淡水漁人碼頭前路段劃為行人徒步區，禁止汽機車及腳踏車（含牽行）進入；晚上8點至11點淡水區中正路（文化口至中山路）實施單向管制並禁止一般車輛進入；八里端將依停車場使用情形與現場人流狀況啟動管制措施，晚上8點至11點針對忠孝路往台61線方向進行交通管制，同時於下午4點至11點禁止15噸以上大貨車行駛觀海大道、忠孝路部分路段。

    李淑惠指出，到淡水「星光舞台」可搭乘捷運至淡水站轉乘紅26公車，或於紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站後步行10分鐘；前往八里「星月舞台」可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線前往；自駕民眾可停車在廖添丁廟旁廣場或商港三路至九路紅線路段。

    交通局補充，淡水YouBike漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站，及八里的八里福朋喜來登酒店、水興公、挖仔尾自然生態保留區站於當天上午10時起暫停營運，並於中正路2段/沙崙路口及觀海路人行道增設自行車臨時停放區。

    交通局說，淡水端離場動線將調整由港區內後哨第二出入口經由觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開，八里端開車建議行駛台64往市區，避開龍米路1段及成泰路3段等易壅塞路段。

