中共軍演、地震哪個可怕？ 馬來西亞直航台東首班旅客有想法

台東與馬來西亞首度直航。（記者劉人瑋攝）

中共環台軍演和台灣地震相比，到底哪個比較可怕。今天台東與馬來西亞首班直航班機中，台、馬旅客各有自己的答案，顯然馬來西亞人根本不當一回事，倒是有4人在出發前稱「怕台灣又有地震」取消行程，甚至還有中國遊客為了追「阿妹」張惠妹來台，無視祖國對台威脅。

中共宣布展開「正義使命-2025」演習，因應情勢變化，國軍駐守花蓮的飛彈部隊海鋒大隊昨天隨即南下，直奔台東縣強化海岸防衛，全國眾多軍人因此停休、回部隊因應，國內航班大受影響，國際航班卻照常航行。

今中午左右台東、馬來西亞首班直航機降落台東航空站，將台、馬各156名旅客載往彼此國家旅遊。針對這次軍演，要前往馬來西亞的台東遊客說，國際航班飛行高度根本不是軍方演習能打到的空域，而且「飛機會『閃』，從射擊區域的空隙穿出，航空公司都敢飛，為什麼我們不敢坐？」而剛好在國外的年輕中國女遊客則是不辭千萬，從倫敦、芝加哥與紐約來台東追阿妹，「除了阿妹，其他都不重要」。明顯兩岸只有音樂能正常、和平對話。

至於馬來西亞方面，這次幾乎都是家庭團與退休老人團，遊客們說，對台、中局勢不是很敏感，「他們演習就演習咯！哪次不演習來的」，但台灣的地震真的很嚇人，而且馬來西亞又不曾有地震，地震比較切身相關且可怕。顯然地震是「災厄級」危害，但共軍軍演並不列入威脅。

上百大馬遊客抵達台東。（記者劉人瑋攝）

戰機頻繁起降。（記者劉人瑋攝）

軍方通訊車奔馳在市區與重要據點。（記者劉人瑋攝）

