    首頁 > 生活

    高雄跨年37鏡頭緊盯 陳其邁︰大型螢幕配置重要訊息

    2025/12/30 14:46 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁今主持市政會議，鎖定跨年安全維護升級作為。（圖由市府提供）

    陳其邁今主持市政會議，鎖定跨年安全維護升級作為。（圖由市府提供）

    北市連續攻擊殷鑑不遠。高雄市長陳其邁今表示，高雄跨年將有37鏡頭緊盯著、逾千人力配置，大型螢幕也配置重要資訊，希望整場安全維護做到滴水不漏。

    陳其邁指出，在整個跨年場域部署，人力將超過千人，包括不定時優勢警力巡邏，在活動期間採用網格部署，及早規劃預防、監管，及事後發生的應變機制。

    如果涉及傷患，也包括醫院救治與整個場域安全維護，務必要做到滴水不漏，讓所有人員在現場都能平安，尤其在捷運站等重要交通樞紐，會加強與捷運公司聯繫，採用更嚴格標準來監看是否有可疑人員？或是在捷運車廂等地，配合捷運警察隊定期的盤查。

    他也提醒民眾在跨年活動中，須隨時注意現場活動主持人發布的重大訊息，考量若有事件發生時，廣播或麥克風等方式可能無法達到效果，所以在大型螢幕顯示器中也配置重要的文字訊息、或疏散相關資訊，務必請市民朋友全力配合現場警方的指揮。

    高市警察局說明，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。

    警局也會增派警力，設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。

    高市府昨晚進行跨年安全維護實兵演練。（圖由市府提供）

    高市府昨晚進行跨年安全維護實兵演練。（圖由市府提供）

