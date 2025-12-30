桃園跨年晚會將登場 警提供交通疏運全攻略

桃園跨年晚會明天登場，桃園市警局成立交通快打機制，嚴陣以待。（桃園市警局交通大隊提供）

迎接2026年到來，桃園市政府將於明（31）日晚間在樂天桃園棒球場舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，預期將湧入吸引大量人潮；桃園市政府對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規劃多項便民交通疏運措施，包括提供免費接駁車從會場往返桃園、中壢火車站，桃園機場捷運提供41小時不收班服務。

桃園市警局交通警察大隊表示，警方規劃周延交通疏導措施，結合交通管制、停車場配置及「交通快打」機制，全力維護跨年夜交通秩序；交通警察大隊大隊長李維振表示，跨年晚會活動當日下午起，將視人車流狀況，分階段於樂天桃園棒球場周邊主要道路實施交通管制，包含部分路段車輛管制通行或改道措施，請用路人配合現場員警及義交指揮。相關管制資訊將即時公布於官方網站平台，提醒民眾提前規劃行程，避開管制時段與路段。

請繼續往下閱讀...

停車規劃方面，市府已整合周邊停車場及臨時停車空間，並規劃清楚的停車動線，引導車輛分流停放，避免集中於單一路段造成壅塞。交通大隊呼籲，活動當日停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，可有效節省時間並降低交通負擔。

為因應跨年夜瞬間湧現的人潮與車流，警方同步針對會場周邊、聯外道路、接駁線等重要路段規劃分區「交通快打」應變機制，機動調派警力即時處置，一旦發現交通事故、違規停車或突發壅塞情形，將第一時間派員排除，確保道路迅速恢復通行。李維振也提醒駕駛人，歡慶佳節請絕對不可酒後駕車，駕車行經活動會場周邊時，請多一分耐心，放慢車速並隨時注意路邊行人動態，落實「路口停讓」的交通禮節。

桃園跨年晚會接駁車資訊。（桃園市政府提供）

桃園跨年晚會接駁車資訊。（桃園市政府提供）

桃園跨年晚會停車資訊。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法