茶包裝滿砂糖？日本糖果店老闆品茗「台南茶」 引發台網熱議

日本人氣蘋果糖專賣店社長池田喬俊昨（29）日分享品茗「台南茶」的心得，意外在社群平台Threads掀起熱烈討論。（資料照）

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，先前來台狂掃多包台糖精緻細砂，在海關驚動緝毒犬，因此在台日社群爆紅。昨（29）日他分享，自己開心享用台灣客人贈送的「台南茶」，未料開封時發現茶包內容物疑似「砂糖」，讓他驚訝地以「白粉湯」來形容此茶，文章曝光立即掀起熱議，甚至釣出茶商小編回覆。

池田喬俊在社群平台Threads發文表示，他今年到台南參展期間，收到客人贈送的幾包「台南茶」，並決定帶回日本慢慢享用，結果當他將茶包打開來一看，發現裡面裝有淺色晶體，外型與他深愛的「台糖二砂」很像，雖然感到十分疑惑，仍將茶包放進熱水內，接著看著這些茶粉「完美溶入」水中，令他驚呼︰「這不是白粉湯嗎？」

請繼續往下閱讀...

池田喬俊回憶，他拿起茶杯淺嚐一口，瞬間浮現出「原來這就是台南的味道」的感想，還終於體悟到所謂的「茶」，其實是「心」︰「在一杯之中，度過一段幸福的時光。我感受到了台灣茶道真正的深度。」

該文一出，引發大批台灣網友熱烈討論，台南在地人也非常驚訝居然有這種如此符合他們「全糖市」的特色商品，「名為荒糖的茶嗎？」、「太神奇了！竟然有這種東西」、「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐XD」、「台南住麽久，這鬼東西竟然是從日本人這裡得知」、「等一下我台南人我沒看過這東西？是我孤陋寡聞了嗎？」。

該文還釣出推出「台南茶」的廠商小編現身留言區感謝，更熱心分享茶包的實際用途︰「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安。」

根據本報2022年7月報導，這款「台南茶」由台南紅茶專賣店老闆盧俊良推出，並強調並非單純以「全糖市」的梗來販售，而是加入5種不同的砂糖調配而成，研發測試長達半年左右，直到讓許多台南在地人喝過、測出最符合台南人的口味，才正式上架銷售。盧俊良表示，果在外地懷念台南味，加一包「台南茶」就能甜到不想家。

相關新聞請見：

「台南茶」整包都是砂糖 業者澄清：5種配方研發半年

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法