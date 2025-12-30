為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    茶包裝滿砂糖？日本糖果店老闆品茗「台南茶」 引發台網熱議

    2025/12/30 16:16 即時新聞／綜合報導
    日本人氣蘋果糖專賣店社長池田喬俊昨（29）日分享品茗「台南茶」的心得，意外在社群平台Threads掀起熱烈討論。（資料照）

    日本人氣蘋果糖專賣店社長池田喬俊昨（29）日分享品茗「台南茶」的心得，意外在社群平台Threads掀起熱烈討論。（資料照）

    日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，先前來台狂掃多包台糖精緻細砂，在海關驚動緝毒犬，因此在台日社群爆紅。昨（29）日他分享，自己開心享用台灣客人贈送的「台南茶」，未料開封時發現茶包內容物疑似「砂糖」，讓他驚訝地以「白粉湯」來形容此茶，文章曝光立即掀起熱議，甚至釣出茶商小編回覆。

    池田喬俊在社群平台Threads發文表示，他今年到台南參展期間，收到客人贈送的幾包「台南茶」，並決定帶回日本慢慢享用，結果當他將茶包打開來一看，發現裡面裝有淺色晶體，外型與他深愛的「台糖二砂」很像，雖然感到十分疑惑，仍將茶包放進熱水內，接著看著這些茶粉「完美溶入」水中，令他驚呼︰「這不是白粉湯嗎？」

    池田喬俊回憶，他拿起茶杯淺嚐一口，瞬間浮現出「原來這就是台南的味道」的感想，還終於體悟到所謂的「茶」，其實是「心」︰「在一杯之中，度過一段幸福的時光。我感受到了台灣茶道真正的深度。」

    該文一出，引發大批台灣網友熱烈討論，台南在地人也非常驚訝居然有這種如此符合他們「全糖市」的特色商品，「名為荒糖的茶嗎？」、「太神奇了！竟然有這種東西」、「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐XD」、「台南住麽久，這鬼東西竟然是從日本人這裡得知」、「等一下我台南人我沒看過這東西？是我孤陋寡聞了嗎？」。

    該文還釣出推出「台南茶」的廠商小編現身留言區感謝，更熱心分享茶包的實際用途︰「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安。」

    根據本報2022年7月報導，這款「台南茶」由台南紅茶專賣店老闆盧俊良推出，並強調並非單純以「全糖市」的梗來販售，而是加入5種不同的砂糖調配而成，研發測試長達半年左右，直到讓許多台南在地人喝過、測出最符合台南人的口味，才正式上架銷售。盧俊良表示，果在外地懷念台南味，加一包「台南茶」就能甜到不想家。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    「台南茶」整包都是砂糖 業者澄清：5種配方研發半年

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播