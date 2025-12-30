感念媽祖慈悲 全勝祥實業捐贈新北市雙輪椅復康巴士助老弱通行無礙

全勝祥實業捐贈可同時搭載2台輪椅的復康巴士給新北市政府。（記者翁聿煌攝）

歲末寒冬送暖，日本 Cleanup不鏽鋼廚具台灣代理商全勝祥實業與執行長褚美雲30日捐贈1輛可同時搭載2台輪椅的復康巴士給新北市政府，由新北市副秘書長張其強代表受贈並回贈感謝獎牌，感謝企業與執行長的善心義舉，為新北市無障礙交通服務注入溫暖力量，陪伴行動不便者安心出行。

全勝祥實業創立於民國1994年，長期深耕廚具與衛浴空間相關產業，為日本 Cleanup 原裝進口廚具的台灣代理商，秉持日式職人精神，致力提供穩定、貼近使用者需求的專業服務，並以「取之於社會、用之於社會」為理念，將公益關懷視為企業責任的重要一環。

褚美雲為新北市五股區市民，同時也是聖天宮虔誠信眾，長年受坑口媽祖慈悲精神感召，她表示，疫情期間更深刻體會守護與祝福的重要性，也因此發心行善，期盼以實際行動回饋社會。

張其強表示，感謝全勝祥實業有限公司與褚美雲執行長的暖心支持，讓行動不便者能更安心、自在地外出，多走出家門、增加社會參與，且新北市復康巴士服務範圍涵蓋北北基桃生活圈，提供民眾更便利的搭乘服務。

社會局表示，此次受贈車輛為新北市第891輛，其中820輛都是民間團體及市民個人的愛心，因逐年須汰換達屆齡車輛，目前復康巴士實際營運數為541輛，民眾若有乘車需求可提前預約。

全勝祥實業執行長褚美雲（右）捐贈復康巴士，由新北市副秘書長張其強（左）代表接受。（記者翁聿煌攝）

