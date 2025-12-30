為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙北公車、北捷 1/3起開放掃碼搭車、LINE Pay Money再等等

    2025/12/30 13:30 記者董冠怡／台北報導
    雙北公車及台北捷運明年1月3日起，同步開放手機電子支付APP「乘車碼」掃碼搭車。（公運處提供）

    雙北公車及台北捷運明年1月3日起，同步開放手機電子支付APP「乘車碼」掃碼搭車。（公運處提供）

    雙北公車及台北捷運明年1月3日起，同步開放手機電子支付APP「乘車碼（QR code）」掃碼搭車，通勤族可以悠遊付等5家電子支付，透過驗票機或閘門掃碼上下車、進出站；北捷另可使用TWQR（電支跨機構共用平台）等業者乘車碼，預計明年7月再全面開放國內外信用卡、Apple Pay黑屏過閘功能。

    公運處綜規科長劉國著表示，除了既有的支付方式，週六（3日）起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」也可搭公車，驗票機顯示掃碼成功即扣款完成，其中，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay仍可享現行捷運、公車雙向轉乘優惠，明年3月起逐月回饋至電子支付錢包。

    上述5家電子支付不只可以搭公車，也能用在台北捷運，包含整合台銀、土銀等9家銀行的TWQR，以及玉山Wallet、全盈＋PAY、台新PAY等在內，共計開放17家業者「乘車碼」搭乘北捷，並先開放台新信用卡感應乘車，1月3日上路；7月再全面開放國內外信用卡，另增Apple Pay ECP（黑屏過閘）功能。

    台北捷運公司指出，「乘車碼」搭乘捷運與現行的悠遊卡、一卡通等電子票證，同樣享有北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，次月5日撥入支付帳戶。明年1月3日起至6月30日，使用乘車碼搭乘北捷，月月可抽獎，每家支付業者每月提供10個「捷運一日票」中獎名額。

    民眾疑惑為何沒有LINE Pay Money？台北市政府補充，由於業者的系統開放、測試尚未完成，暫定明年3月開放捷運及公車使用；詳細資訊可至公運處北捷 網站查詢。

    新北市交通局專委林昭賢說，新北市區公車同步開放使用乘車碼，市民搭乘捷運除了實體票證之外，也開放手機電子支付搭車，提升整體公共運輸使用友善性和可及性。

    除了既有的支付方式，週六（3日）起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」也可搭公車。（公運處提供）

    除了既有的支付方式，週六（3日）起，新增悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付「乘車碼」也可搭公車。（公運處提供）

    北捷將開放十七家業者「乘車碼」搭車。（北捷提供）

    北捷將開放十七家業者「乘車碼」搭車。（北捷提供）

    公運處綜規科長劉國著說明使用方式。（記者董冠怡攝）

    公運處綜規科長劉國著說明使用方式。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播