2026元旦迎曙光 新北推6大熱門景點

新北市推薦迎曙光地點，圖為三貂角燈塔。（圖擷取自「新北市觀光旅遊網」）

2025年即將進入倒數，許多人已蓄勢待發，準備迎接2026年第一道曙光，新北市彙整迎曙光的6大熱門景點，包括馬崗漁港、三貂角燈塔、鼻頭角步道、南雅奇岩、五指山、南山寺觀景平台，邀請民眾攜家帶眷，在日出時分迎接嶄新的一年。

新北市政府官方臉書「我的新北市」推薦，貢寮區馬崗漁港是台灣極東漁村，太陽升起時，海面波光粼粼，伴隨聲聲海浪，心情也跟著平靜；貢寮區三貂角燈塔以碧海藍天為背景，白色塔身在日出照耀下，呈現有如明信片般的美景。

此外，瑞芳區鼻頭角步道沿途能看到奇特海蝕地形與豐富海濱植物，走進大自然的教室，追曙光過程不無聊；瑞芳區南雅奇岩擁有罕見的風化紋地質景觀，灣岬羅列、奇岩嶙峋的奇特景致，照片隨手拍都很有辨識度。

汐止區五指山山嶺平闊，常年雲霧繚繞，山頂可眺望台北，運氣好還會見到「火燒雲」景象；坪林區南山寺觀景平台是迎曙光的熱門景點，山峰間雲海層疊，還可順道探訪茶樹梯田與大舌湖。

新北市府表示，想要追曙光的民眾可參考「2026年元旦曙光地圖」網站，搜尋觀賞地點，並計算日出時間，外出應注意保暖及降雨。

貢寮馬崗漁港是台灣極東漁村，海面波光粼粼，是迎接元旦曙光的熱門地點。（圖擷取自「新北市觀光旅遊網」）

南雅奇岩擁有許多特殊地景，是迎接元旦曙光的熱門景點。（圖擷取自新北市觀光旅遊網）

