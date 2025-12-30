為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南歸仁首辦草莓季 產業規模直追善化小新營

    2025/12/30 13:27 記者吳俊鋒／台南報導
    歸仁區農會結合在地優質果園，首度舉辦草莓季。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區農會結合在地優質果園，首度舉辦草莓季。（記者吳俊鋒攝）

    全力發展智慧綠能科技的台南歸仁，近年來掀起草莓栽培熱潮，產業規模直追善化小新營，區農會首度結合6家優質果園舉辦推廣活動，明年1月中旬登場，透過購物滿額送的優惠方式，全力行銷地方新興特色。

    歸仁區農會首度舉辦「草莓季」明年元月10日正式起跑，6家配合業者包括妘妘、河堤、采樂美、田木木、富春山與La La Park等，都是觀光果園模式，且多採友善栽培，標榜吃得營養、健康又安心。

    歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，即將採收的草莓，鮮紅欲滴，令人垂涎，受到親子喜愛，為了推廣地方新興特色，到所屬的超市購買在地特產單筆滿699塊錢，就可獲得6家指定果園的百元消費抵用券1張，活動起跑日開始接受兌換，數量有限，發完為止。

    翁淑雲指出，6家草莓園都是在地優質青農所經營，各自建立市場口碑，值得推薦；提醒要前往的大小朋友，最好提前預約，採果時要小心，盡可能愛惜、保護，以實際行動支持台南產業。

    業者彭耀緯、周邑駿、林文獻等人指出，目前各園區的草莓品種，以深受喜愛的「金鑽」為主，由於入冬後天候穩定，且連日來冷氣團「助攻」，推估元月中旬進入量產，順利的話，可延續到農曆春節。

    進入草莓產季，大小朋友一起採果2（記者吳俊鋒攝）

    進入草莓產季，大小朋友一起採果2（記者吳俊鋒攝）

    歸仁草莓進入產季，鮮紅欲滴，令人垂涎。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁草莓進入產季，鮮紅欲滴，令人垂涎。（記者吳俊鋒攝）

