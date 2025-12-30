嘉義市普發6000實體、匯款領取皆可 12/8前設籍加這條件才能領

黃敏惠在市務會議說明嘉義市加碼普發6000元的對象條件。（嘉義市政府提供）

嘉義市加碼普發6000元現金案，今天市長黃敏惠在市務會議說明普發對象條件，須同時符合設籍基準日12月8日（含）前，且造冊基準日12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）條件；另12月8日（含）前出生的新生兒，2026年2月6日前報戶口並設籍嘉義市，都可領取6000元，而發放方式除第一階段實體領取，規劃明年3月2日起第二階段受理轉帳匯款申請領取。

因應今年國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創所帶來的衝擊，嘉市府推動「振興經濟加碼計畫」，運用歲計賸餘，加碼普發市民每人6000元。黃敏惠今說明，第一階段採實體發放，明年1月16日起陸續寄達通知單到市民戶籍地址，民眾持通知單、身分證正本、印章，可在1月24、25日上午8點半至下午4點到領取站領取，或1月30、31日及2月6、7日到轄區聯合里辦公處補領；未成年人由法定代理人檢附通知單、法定代理人身分證、印章及未成年人身分證或戶口名簿、戶籍謄本正本領取。

黃敏惠說，明年1月24、25日因故無法領取，第二階段採轉帳匯款發放，明年3月2日至3月15日民眾可線上、書面申請，相關申請網站再行公告；款項將於明年4月30日前撥款入帳，未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

黃敏惠強調，嘉市已連續15年不舉債，是本島首個連續7年公共債務為零的城市，此次普發現金是在嚴守財政紀律的前提下推動，呼籲市民支持在地消費，「市府發錢，市民花錢，嘉義市賺大錢」，共同為城市累積更多前進動能。

嘉義市明年1月24、25日設領取地點普發現金。（嘉義市政府提供）

第二階段申請匯款辦法。（嘉義市政府提供）

普發對象的設籍條件。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府公布領取6000元辦法。（嘉義市政府提供）

