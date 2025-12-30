喜迎元旦 新竹縣備2026份升旗紀念品送給一馬當先的鄉親

新竹縣長楊文科（左）和社會處長陳欣怡（右）邀請鄉親朋友一起來參加元旦升旗典禮。（記者廖雪茹攝）

2026新竹縣元旦升旗典禮即將舉行，新竹縣長楊文科今天表示，今年是西元2026年，縣府特別準備限量2026份升旗紀念品，送給一馬當先的鄉親，內容包括皮皮獅環保餐具組、風車國旗及早安市集兌換券；議長張鎮榮也將加碼發送紀念品，讓鄉親們在新年的第一天就收穫滿滿幸福滿滿！

縣府社會處說明，限量升旗紀念品預計在上午6點45分起發放，請民眾依序排隊領取，發完為止，為了讓更多民眾都能領個好彩頭，每人限領1份。

元旦升旗典禮將於當日上午7點20分正式展開，邀請忠信學校山前女子槍隊、新竹縣客家新曲團隊及新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會等3組團體演出，並由新竹縣後備憲兵荷松協會、忠信學校山前女子槍隊及憲兵第205指揮部新竹憲兵隊協助典禮儀式，共同迎接國旗進場，接續由國內外歌唱比賽多次獲獎的泰雅之聲合唱團4名成員及2名兒童擔任國歌、國旗歌領唱，精彩可期。

府前廣場左側草皮將設置迎向2026的拍照背板，讓大家在迎向2026的首日也能留下美好的回憶。

社會處表示，元旦上午8點30分至10點安排早安市集，邀集6家中西式餐飲餐車至縣府廣場現做各式不同的新鮮美味餐點，升旗典禮結束後，民眾只要憑當日隨紀念品發送的「早安市集兌換券」，就可擇一餐車兌換1份餐點，因每餐車的數量有限，餐點兌換完畢請改至其他餐車兌換。

新竹縣政府準備限量2026份升旗紀念品，包括皮皮獅環保餐具組、風車國旗及早安市集兌換券。（記者廖雪茹攝）

