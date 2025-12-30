跨年夜北台有雨！週末急凍下探10度 颱風論壇：寒流機率高

歐洲模式1月3日凌晨溫度分布預測，台北低溫恐下探9度。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

明（31日）就是2025年最後一天，許多人準備跨年，不過若民眾有跨年計畫可能要往中南部安排，目前台灣東方有低氣壓發展中，冷濕空氣延伸，增強東北季風，跨年夜北部、東北部、東部容易下雨。週末強烈大陸冷氣團要南下，專家示警可能進一步增強為寒流等級。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，台灣東方低氣壓發展中，其環流右側是暖濕區域，大氣不穩定，有對流爆發，而環流左側則是低相當位溫但是相對濕度近飽和的冷濕區域，低層層狀雲自北方海面延伸到台灣迎風面，讓基隆北海岸還有較大雨勢發生的情況。

吳聖宇指出，低氣壓的加深，配合北方大陸高壓前緣往南延伸，台灣附近的東北季風有增強的趨勢，東北季風將影響到明天，所以跨年夜北部、東北部、東部仍然容易下雨，等到元旦當天就是強烈大陸冷氣團要南下了。

強烈大陸冷氣團部分，氣象粉專「台灣颱風論壇–天氣特急」PO出歐洲模式週六（1/3）凌晨溫度分布指出，根據最新資料顯示，強烈冷氣團週五（1/2）抵達後，當天夜晚至週六是最冷時刻，各地低溫將下探10～12度，西部平原空曠地區、內陸近山區，有機會10度以下，提醒民眾「達到寒流機率偏高」務必做好萬全準備。

