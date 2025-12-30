強化飲用水質管理 環境部明年起新增6項新興污染物納管

環境部表示，明年元旦起，將擴大新興污染物納管，新增6項新興污染物納入管理，包含20項PFAS物質總和、塑化劑DEHP、硼、鍺、鉈及微囊藻毒-LR型等項目。（資料照）

為了讓飲用水更加安全，環境部表示，明年元旦起，將擴大新興污染物納管，新增6項新興污染物納入管理，包含20項PFAS物質總和、塑化劑DEHP、硼、鍺、鉈及微囊藻毒-LR型等項目，加強抽測淨水場水質，並推動自來水事業檢測管理，精進我國水品質管理，為國人飲用水嚴格把關。

環境部水質保護司司長王嶽斌表示，此次擴大新興污染物納管，是希望明年相關單位定期針對新興污染物進行檢測，檢測後若超過指引值，是不會處罰的，目的類似「準標準」，提醒淨水場注意、了解來源並提升淨水程序，並評估影響嚴重程度，後續將考慮納入飲用水水質標準內。

王嶽斌續指，同時，環境部每年皆會滾動式檢討飲用水質標準，新增一些指引值，並評估過去納入的指引值是否要持續列管、還是解列，甚至是要將其納入飲用水水質標準管制內。

環境部強調，為嚴格把關飲用水品質，將持續參考國際趨勢（美、歐、WHO），以嚴謹科學態度，朝向「風險基礎管理」與「精準治理」，為民眾每一滴水把關。

