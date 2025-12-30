為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台鐵徵才甄試！正備取開缺229名 月薪最高5萬9210元

    2025/12/30 12:12 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵公司資產開發處、附業營運處及北區營運處2025年從業人員聯合甄試，月薪最高5萬9210元。（記者蔡昀容攝）

    台鐵公司徵才甄試！資產開發處、附業營運處及北區營運處舉行2025年從業人員聯合甄試，正取69名、備取160名，月薪最高5萬9210元。2025年12月30日上午10時開始報名，至2026年1月12日下午5時截止。

    台鐵公司表示，本次招募「第8階助理工程師、助理管理師」正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為4萬5130元，最高至5萬9210元。

    「第9階技術員、事務員」正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為4萬2580元，最高至5萬5660元；「第10階助理站務員、助理事務員」正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為4萬0010元，最高至5萬1960元；「第11階服務員」正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為3萬7230元，最高至4萬3750元。

    台鐵公司說明，報名採線上作業，簡章與資訊可至官網或試務報名網站查詢。台鐵設有從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，並享考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

