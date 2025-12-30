為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全台地震今年超過3.5萬起 嘉南地震「平均6.9倍」原因曝

    2025/12/30 11:57 記者蔡昀容／台北報導
    2025年地震活動回顧。（氣象署提供）

    今年台灣觀測超過3萬5000起地震，接近近10年平均。不過中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，嘉南地區顯著有感地震達62起，和過去5年平均9起相比，達6.9倍，主要是1月21日大埔主震導致該區地震活躍，目前尚在持續。

    地震測報中心主任吳健富說明，根據最近10年資料，地震年平均3萬2000起，規模7.0以上0.2起，規模6.0以上4.5起，規模5.0以上47起，規模4.0以上337起。

    今年地震共觀測超過3萬5000起地震，接近近10年平均。規模7.0以上1起，規模6.0以上5起，規模5.0以上41起，規模4.0以上306起。顯著有感地震共156個，接近近10年平均150次。

    吳健富指出，規模6.0以上強震共6起，規模最大是12月27日宜蘭外海規模7.0地震，其次是1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海地震，規模均為6.4。

    吳健富表示，震央在嘉義、台南的顯著有感地震，過去5年（2020至2024年）年平均9起，今年觀測到62起，是平均的6.9倍；究其原因主要是嘉義大埔地震帶來一系列地震活動，導致該區域今年地震活躍，1月餘震143起，2月之後逐漸減少，但小規模地震目前持續當中。

    中央氣象署表示，1月21日嘉義大埔地震，導致嘉南地區地震活躍，高於近5年平均。（氣象署提供）

